Merce contraffatta nel magazzino: blitz dei vigili - Terzo Binario News

Occultavano capi e accessori contraffatti in un’ abitazione al Pigneto: un magazzino utilizzato anche come base di produzione del falso, quello scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi GSSU e SPE, diretti dal vice comandante Stefano Napoli.

Oltre al sequestro di diverse centinaia di prodotti e marchi pronti per essere apposti sui prodotti, 4 le persone, di nazionalità senegalese tra i 35 e i 40 anni, denunciate per i reati di ricettazione e contraffazione.

L’operazione è scattata la notte scorsa, dopo una serie di indagini che hanno preso piede dai controlli che le pattuglie svolgono quotidianamente nelle aree dove il fenomeno del commercio abusivo è più radicato.

La merce, perlopiù borse, portafogli, occhiali, cinture e capi d’abbigliamento, qualora fosse stata messa in vendita, avrebbe procurato un giro d’affari stimabile in oltre 100mila euro, alimentando di fatto la filiera del falso.

Ulteriori indagini restano in piedi, con l’obiettivo di smascherare l’intera rete illegale di produzione e distribuzione dei prodotti non a norma, con la Polizia Locale che proseguirà nella lotta a tali illeciti, per tutelare i consumatori e le categorie commerciali che operano secondo le regole.