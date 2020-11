Mercato di Valmelaina acquisito al patrimonio pubblico "dopo 22 anni" - Terzo Binario News

“Il mercato di Valmelaina verrà acquisito al patrimonio pubblico”. Lo ha detto Andrea Coia, consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Commercio.

Mercato Valmelaina: l’iter burocratico

“Finalmente – ha nottato – viene identificato il percorso necessario per dare attuazione a quanto sollevato dalla commissione capitolina IX Commercio già dal 2016 che ha subito interagito con l’ente previdenziale per valutare l’entità degli oneri a carico di Roma Capitale e poi interessato gli assessorati di competenza (Patrimonio, Sviluppo Economico ed Urbanistica) che hanno avviato il percorso per realizzare questo altro importante obiettivo”.

Mercato di Valmelaina: area riqualificata

“Dopo ben 22 anni – ha terminato Coia – il processo di acquisizione dell’area e del mercato di Valmelaina diventerà realtà.È il primo passo per la riqualificazione di quest’area. Una vittoria per i cittadini e per gli operatori del mercato rimasti inascoltati per più di due decenni. L’ennesimo questione infinita per cui la nostra Amministrazione ha trovato una soluzione”.

Foto Google