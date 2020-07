Mercato di Primavalle, M5S: "Nei prossimi giorni la seconda tranche di lavori" - Terzo Binario News

“Si è da poco conclusa la Commissione Lavori pubblici congiunta con la Commissione Commercio in cui abbiamo analizzato la seconda fase dei lavori all’interno del Mercato di Sant’Igino Papa. Da una settimana circolano informazioni inerenti questi lavori parziali ed erronee. Cerchiamo quindi di fare chiarezza”. Così Alessandro Volpi, consigliere M5S del Municipio XIV, presidente della commissione Lavori Pubblici e Luciano Naticchioni, presidente della commissione Commercio ed esponente Cinque Stelle di Monte Mario.

“Il mercato di Sant’Igino Papa era destinato alla chiusura. Partiamo da questo dato di fatto. Nel 2016 lo storico mercato di Primavalle era indirizzato verso la sua chiusura definitiva: la struttura non ha ricevuto nei decenni passati alcun tipo di manutenzione straordinaria, con il risultato di avere impiantistica, banchi, servizi igienici totalmente fuori norma. Inoltre erano rimasti ufficialmente solo 4 banchi attivi, un numero che secondo il regolamento Comunale non era sufficiente per la continuità dell’attività di mercato”.

“A quel punto due erano le alternative: chiudere il mercato e trasformarlo in altro, oppure richiedere i fondi a Roma Capitale, ristrutturarlo completamente e avviare le procedure per bandire nuove postazioni. Come sapete, grazie all’indirizzo politico della Sindaca, dal 2017 sono stati stanziati da Roma Capitale, dei fondi appositi per le ristrutturazioni dei mercati rionali, che versavano in pessime condizioni in tutto il territorio Capitolino. I lavori da eseguire all’interno del mercato erano ingenti sia da un punto di vista materiale che finanziario. Per questo motivo sono stati stanziati due distinti finanziamenti: uno per la messa a norma degli impianti e il secondo, più consistente per la totale riqualificazione del mercato”.

“Con la prima tranche dei lavori si sono rifatti e quindi messi a norma sia l’impianto elettrico che idrico, sono stati realizzati nuovi bagni secondo le normative vigenti ed è stato realizzato un nuovo sportello anagrafico, in modo da fornire nuovi servizi al quartiere di Primavalle. Si tratta di lavorazioni poco visibili (esclusi i lavori per i nuovi bagni e lo sportello istituzionale) ma assolutamente necessari per garantire la sicurezza di operatori e clienti”.

“Non nascondiamo che ci sono state delle difficoltà durante questi lavori: innanzi tutto c’è stato un ritardo da parte della ditta appaltatrice: sono state fatte pagare delle penali come da contratto. In secondo luogo ci sono state problematiche con alcuni operatori la cui attività mal si è abbinata con i lavori in corso. La soluzione di lasciare dentro il mercato i banchi era stata concordata con gli operatori ma alla luce di quanto successo abbiamo constato avremmo potuto agire anche diversamente. Per la seconda fase dei lavori sono state offerte postazioni alternative, anche presso altri mercati, o la sospensione della licenza”.

“Nei prossimi giorni inizierà la seconda tranche dei lavori. Il progetto è stato illustrato in occasione dell’Assemblea pubblica tenutasi all’interno del mercato, alla presenza della Sindaca. Gli attuali banchi, sia quelli centrali che quelli laterali, ormai chiusi da tempo, verranno demoliti e al loro posto verranno realizzati 15 nuovi banchi, alimentari e non. Verrà realizzato anche uno spazio da dedicare ad attività culturali, sociali, ad incontri e riunioni: un nuovo spazio sicuro e a norma per le attività di quartiere”.

“Preliminarmente a questa Assemblea avevamo raccolto nella Commissione Commercio Municipale idee e progetti provenienti dal territorio. C’è stato presentato un progetto che sostanzialmente prevedeva la realizzazione di più di una trentina di box, in buona parte artigianali. Abbiamo analizzato e discusso l’argomento in Commissione, dallo studio effettuato con il supporto dell’Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e dell’ASL abbiamo purtroppo constatato che tale progetto non era realizzabile”.

“Secondo le nuove normative, richieste anche dall’ASL, i banchi devono avere una metratura minima di 16 metri quadri: lo spazio interno del mercato non poteva essere ampliato, quindi con tali parametri il numero massimo di banchi realizzabili è appunto quello previsto nel nostro progetto”.

“Inoltre l’attività commerciale all’interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati è soggetta al rispetto del Regolamento Comunale il quale disciplina le percentuali di posteggi da concedere agli operatori esercenti nel settore alimentare comprendente di attività artigianali alimentari e produttori agricoli che deve essere pari ad almeno il 60% dell’organico di ogni singolo mercato, per le attività artigianali pari al 15% e per le attività di somministrazione del 10%. Quindi tenendo conto di queste normative la destinazione dei banchi è quella indicata nel nostro progetto”.

“Il rispetto delle normative è essenziale per un semplice motivo: se non si rispettano tutte le normative in materia di sicurezza, commercio e dell’ASL i banchi non possono essere messi a bando. Quindi se non avessimo rispettato le normative avremmo rischiato di spendere dei soldi pubblici per poi non poter mettere a bando un singolo box e quindi condannare alla chiusura il mercato. Tutto questo lo abbiamo più e più volte spiegato in Commissione ma purtroppo dobbiamo ogni volta continuare a rispondere ad attacchi ingiustificati, perpetrati anche da chi nel passato ha avuto la responsabilità di amministrare il nostro territorio e che in teoria dovrebbe sapere benissimo tutte le normative vigenti e cosa comporterebbe il non-rispetto di esse.”

“I lavori, che dovevano iniziare il 13 Luglio, sono stati posticipati per far emettere alla Polizia locale una determinazione di traffico all’esterno del mercato e quindi permettere a tutti gli operatori di lasciare i propri banchi in tempi congrui”.

“I lavori dureranno da cronoprogramma 8 mesi e alla fine di essi il quartiere di Primavalle potrà usufruire di un rinnovato polo in grado di ospitare il mercato rionale, eventi culturali e servizi anagrafici”