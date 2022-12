Mercato criptovalutario: facciamo il punto sulle opportunità da monitorare nel 2023 • Terzo Binario News

Analisti e investitori in questo periodo stanno valutando con particolare attenzione quelle che potrebbero essere le soprese del mercato criptovalutario nel prossimo anno.

Il 2022 è stato un anno molto complesso per le crypto, e di conseguenza per i suoi investitori, contraddistinto da un calo generalizzato mediamente molto sostanzioso.

Per il 2023 analisti e investitori non si attendono incrementi da record, simili a quelli del 2021, ma ipotizzano che potranno esservi delle valute in grado di riaffermarsi in modo importante.

Le previsioni per il 2023 si concentrano quindi sulle crypto a cui vengono attribuite delle buone potenzialità di sviluppo. Alcune di queste sono molto note, mentre altre al momento sono ancora poco conosciute. Una partita importante, in grado di incidere sicuramente sull’andamento delle crypto, è poi quella legata alla regolamentazione delle valute virtuali, la quale dovrebbe fare dei passi in avanti nel 2023, con possibili ripercussioni positive su tutto il settore.

Le opportunità del mercato criptovalutario nel 2023

Per iniziare ad acquistare criptovalute è innanzitutto importante capire su quali crypto asset puntare e quali sono le previsioni per i prossimi mesi. Infatti è possibile ipotizzare che ci saranno delle crypto in grado di affermarsi con decisione e gli investitori sono particolarmente attivi nel cercare di prevedere quali potrebbero essere le migliori.

Tra quelle considerate potenzialmente maggiormente interessanti per il nuovo anno vi sono ad esempio:

Ripple .

. Bitcoin.

Ethereum .

. Cardano.

Dash.

Decentraland .

. Apecoin.

Ripple XRP ha recentemente fatto registrare delle vittorie importanti nelle questioni giudiziarie che la vedevano coinvolta. Di conseguenza questo potrebbe influire positivamente sulla sua possibile tendenza al rialzo. Al momento vi sono persino alcuni analisti che sostengono, forse spinti da un entusiasmo eccessivo per questa valuta digitale, che questo asset potrebbe superare il Bitcoin ed Ethereum nei prossimi anni come capitalizzazione.

Altri analisti sostengono invece che la fase di difficoltà per questa valuta digitale non sia ancora conclusa, di conseguenza Ripple XRP resta sicuramente un asset da monitorare con cautela. Merita un discorso a parte il Cardano ADA che ha già fatto parlare molto di sé negli anni precedenti. Secondo alcuni analisti infatti le caratteristiche di questa valuta virtuale e il suo modello di blockchain potrebbero rivelarsi produttivi nel lungo termine con un processo che potrebbe forse iniziare proprio nel 2023.

Altre valute digitale sotto osservazione

Tra le possibili sorprese del 2023, secondo alcuni analisti, rientra anche Dash il token di una piattaforma che si basa sul rilascio di segnali di trading online (un settore in espansione). Un discorso diverso dovrebbe invece essere fatto per il Bitcoin ed Ethereum. Queste due valute digitali continueranno ad essere, con grandissima probabilità, le regine del settore anche nel 2023 e il loro andamento avrà un’influenza elevatissima su tutto il comparto crypto.

Il Bitcoin non ha particolari novità alla porta ma molti auspicano un parziale recupero del tanto terreno perso nel corso del 2022. Per Ethereum invece l’attenzione si concentra sul prossimo aggiornamento che seguirà quello che ha portato un alleggerimento dell’impatto energetico della crypto e che, secondo molti analisti, rappresenterà un momento di grande importanza. Decentraland (MANA) e Apecoin sono invece delle criptovalute caratterizzate da un rischio altissimo abbinato a potenzialità importanti.

Queste due crypto operano infatti in settori che sono ancora in fase di forte sviluppo e sconosciuti a molte persone: il metaverso e gli NFT. Di conseguenza rappresentano un vero e proprio salto nel buio per gli investitori ma molti decidono comunque di averle nel proprio portafoglio per le loro potenzialità ancora inespresse. In conclusione quindi il settore crypto presenta diversi asset monitorati con attenzione per il 2023 ma è importante ricordare che tutte le valute digitali sono caratterizzate da un rischio elevato e che devono quindi essere sempre valutate con una cautela altissima.