“Mercante in fiera” a Civitavecchia, sul Lungomare spettacolo di aquiloni e voli in mongolfiera • Terzo Binario News

“Mercante in fiera” a Civitavecchia, sul Lungomare spettacolo di aquiloni e voli in mongolfiera

Artigianato, antiquariato, oggettistica, collezionismo ed hobbistica e molto, molto altro. Tutto pronto a Civitavecchia, sul Lungomare, per “Mercante in Fiera”, tre giorni di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Ricco il programma, che si terrà in tre giornate, quelle di venerdì 29 settembre, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

Momenti clou, quelli in programma il 30 settembre: alle ore 12:00 spettacolo in cielo con gli aquiloni e in serata, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, grande spettacolo delle mongolfiere. Per info: 3669724044 – 3515260866