Mensa scolastica di Ladispoli, a disposizione una referente - Terzo Binario News

Si comunica agli utenti che al fine di agevolare le procedure di iscrizione on-line per il Servizio di refezione scolastica sul sito E-Civis e il recupero delle credenziali per l’accesso al sistema, il Comune di Ladispoli in accordo con la CirFood, mette a disposizione una persona dedicata all’assistenza, la referente Bianca Farino, presso lo sportello URP del Comune il lunedì e il mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Resta confermata l’assistenza tramite invio e-mail al seguente indirizzo serviziobollettini.refezione@comunediladispoli.it