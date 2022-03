Mensa scolastica a Ladispoli, avviso per l'assegnazione dei contributi - Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di un contributo a sostegno delle famiglie per il rimborso parziale della spesa sostenuta per la frequenza della mensa per il prossimo anno scolastico.

Possono presentare la domanda le famiglie che sono in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti nel comune di Ladispoli;

– nuclei familiari con minori frequentanti le scuole dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado che usufruiscono del servizio di refezione scolastica;

– essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a euro 8.500,00.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Comune di Ladispoli tramite pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 29 aprile 2022.

Per visionare l’avviso e il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/mensa-pubblicato-lavviso-per-il-contributo-per-lanno-scolastico-2022-2023/notizia.