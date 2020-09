Mensa garantita al Cena, Pascucci: "Pranzo al sacco, nessuno lo deve portare da casa" - Terzo Binario News

In merito alla chiusura del plesso centrale del “Giovanni Cena” ribadisco, come comunicato in precedenza, che il servizio di refezione scolastica SARÀ GARANTITO in tutti i plessi utilizzando il PRANZO AL SACCO.

Per pranzo al sacco intendiamo un cibo freddo che non ha bisogno né di cottura né di acqua per esser preparato FORNITO DALLA DITTA DI REFEZIONE.

ATTENZIONE: NON BISOGNERÀ dunque portare il pranzo da casa.

Per l’esattezza nel pasto in questione ci saranno:

2 panini

1 succo di frutta

Acqua

Frutta

Alessio Pascucci