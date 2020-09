Mensa fuorigioco: cestini freddi alla Bertolotti - Terzo Binario News

Problemi tecnici relativi ai lavori sull’impianto elettrico

Cestini freddi alla scuola Bertolotti. Questo quanto comunicato sul portale dell’Ic Octavia nella giornata di mercoledì 16 settembre.

“Per motivi tecnici riferiti ai lavori sull’impianto elettrico effettuati durante l’estate, la cucina del plesso di Bertolotti non è in grado di erogare il normale servizio di ristorazione e provvederà a fornire cestini freddi per il pasto degli alunni fino a data da definirsi” ha evidenziato il dirigente scolastico.

“Si ricorda che la mensa dell’IC Octavia è responsabilità del Municipio XIV perché non è più

in autogestione da gennaio 2020 e pertanto per qualunque richiesta/lamentela è possibile

rivolgersi all’Ufficio Mensa del Municipio XIV”.

Julian Colabello, consigliere del Partito democratico nel Quattordicesimo e presidente della commissione Trasparenza, ha detto: “È l’ennesima dimostrazione di come il lavoro del Municipio non sia stato soddisfacente in questa apertura dell’anno scolastico. Molti nostri studenti non sono andati a scuola il 14 settembre, per i più svariati motivi. Eclatante è il caso della Bertolotti, dove la scuola ha invitato a rivolgersi al Municipio perché i propri servizi di mensa non sono pronti a causa dell’inefficacia degli interventi di ristrutturazione”.