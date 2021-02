Mensa di Ladispoli, arriva il sollecito quattro giorni dopo la scadenza - Terzo Binario News

Diversi cittadini ci hanno evidenziato come siano arrivati dei solleciti di pagamenti della mensa scolastica dei loro figli quattro giorni dopo la scadenza. Peggio ancora dimostrare di aver pagato: impossibile inviare copia dei pagamenti effettuati perché bisogna passare da un numero di telefono. Ecco cosa accade.

“A molti è arrivato un sollecito per il pagamento della mensa scolastica, che ora è in mano al servizio Ecivis, sito che da mesi non aggiorna la situazione dei pagamenti.

Non è possibile inviare copia dei bollettini pagati ma si può contattare la referente solo tramite numero di cellulare appena 3 giorni a settimana, nella fascia oraria compresa dalle 11 alle 13.

Ovviamente il telefono è perennemente occupato, anche con la ricomposizione automatica. Numero che si è costretti a chiamare durante l’orario di lavoro, con tutti i disagi annessi.

Fra genitori ci siamo sentiti ed è emerso, in qualche caso, l’arrivo del sollecito dopo quattro giorni di scadenza”.

