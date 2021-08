Meno acqua da Acea sul Litorale, interessata Cerenova - Terzo Binario News

“Buon Ferragosto a tutti. *ACEA* ci ha appena segnalato che a causa di consumi anomali riscontrati, nella giornata di *oggi, domenica 15 agosto*, si prevedono su tutta la costa *abbassamenti di pressione* che interesseranno anche la frazione di *CERENOVA*.

Pertanto *per tutta la giornata* per mitigare il disagio saranno presenti *2 autobotti, collocate a Cerenova in Largo Roma e via Angelucci*.

Considerata l’emergenza, vi consiglio di *limitare al massimo il consumo di acqua* e soprattutto di *evitare assolutamente gli usi già proibiti* (annaffiare le piante, lavare l’automobile, etc.).

Alessio Pascucci