Mengucci pronto con Ita1000 per l'Italiano della Classe Mini 650 - Terzo Binario News

Il velista di Riva di Traiano si sposta dall’Atlantico all’Arcipelago Toscano

di Michela Nunnari

Mancano soli due giorni, il 18 marzo, alla prima regata in doppio del Campionato Italiano della Classe Mini 650, regata che si svolgerà nell’Arcipelago Toscano.

A partecipare anche Giovanni Mengucci, noto velista di Riva di Traiano che, per l’occasione, ha trasferito la sua imbarcazione, ITA1000, dall’Atlantico al Mediterraneo per affrontare questa ulteriore prova di qualificazione per la nota regata MiniTransat 6.50, regata trans oceanica riservata a piccole barche condotte da navigatori in solitario che si svolgerà a fine settembre 2021.

Numerose le imbarcazioni iscritte alla competizione che potrà essere seguita tramite sistemi di tracking al sito https://arcipelago650.classemini.it/