Melone di Ladispoli protagonista al primo Festival ExtRo Boovie con un video - Terzo Binario News

La “Corrado Melone” di Ladispoli è stata protagonista al primo Festival ExtRo Boovie, un progetto internazionale finanziato dal Dipartimento per i Romeni in Diaspora del Governo romeno, attraverso l’associazione Grow Up Project.

I meloncini sono stati premiati per il loro booktrailer del romanzo “Elevul Dima dintr-a şaptea” (“L’allievo Dima della settima classe”) di Mihai Drumeş.

Il cast che ha realizzato il video ha visto in azione gli allievi Anton Silviu Ioan, Bran Maria Maddalena, Gulli Benedetta, Hotca Daniel, Mîndrean Pietro, Munteanu Massimo, Nicolau Andreea Alessandra e Popovici Dario-Valentin ed è stato coordinato dalla prof.ssa Angela Nicoara, sotto la supervisione della professoressa Stefania Pascucci.

Il gruppo dei nostri studenti nominato “IsCoMe” ha presentato il video in gara ed ha conquistato il secondo posto in Europa. Fra i premi molti libri e la licenza all’uso del software “Corel Video Studio” per la scuola che permetterà, in futuro, la realizzazione di altri video a livello quasi professionale.

La premiazione, avvenuta in diretta “Zoom” con la partecipazione di varie Scuole e associazioni in tutta Europa, è stata preceduta dalla presentazione live di tutti i ragazzi coinvolti nel progetto e i loro video sono stati trasmessi dalla Romania dalla organizzatrice prof.ssa Carmen Ion, presidente dell’Associazione Grow Up Prject, (dalla città di Focşani) e dal prof. Octavian Popa (dalla città di Cluj-Napoca).

Il saluto ufficiale della “Corrado Melone” è stato portato dalla professoressa Stefania Pascucci, prima collaboratrice del Dirigente Scolastico, prof. Riccardo Agresti, a nome di tutta la Scuola. Al saluto, la rappresentante della nostra Scuola, ha aggiunto i complimenti agli organizzatori ed ai ragazzi ed il plauso per questo interessante progetto che, ha anticipato, “vedrà a Scuola una -gara- interna per la realizzazione di booktrailer di libri italiani”.

“Il progetto Boovie Festival era molto bello già sulla carta, ma voi tutti lo avete dimostrato straordinariamente con il vostro lavoro, il vostro impegno, gioco di ruolo, serietà e… divertendovi, non a caso la cultura è divertimento!” hanno affermato gli organizzatori.

Il progetto internazionale “Boovie Festival” nasce come idea dell’Associazione “Grow Up Project” in collaborazione con il Collegio nazionale Pedagogico “Spiru Haret” di Focşani, della Regione Vrancea, che ha “aperto” lo svolgimento del progetto ad una sezione dedicata agli alunni romeni in diaspora, Sezione “ExtRo Boovie”, con lo scopo di perfezionare le abilità di lettura e comprensione della lingua romena per la conservazione dell’identità linguistica e anche di stimolare il pensiero critico ed autonomo degli allievi tramite la realizzazione di book-trailer con il quale si trasmette l’essenza di diversi romanzi di ieri e di oggi che hanno rappresentato la vita degli adolescenti di tutti i tempi e di tutte le zone del mondo e con la volontà di costituire progetti comuni per portare un plus valore alla vita culturale ed educazionale.

Gli obiettivi generali sono la conservazione della coscienza nazionale e di appartenenza, l’integrazione degli allievi romeni in diaspora, la creazione delle reti interattive e collaborative tra gli allievi e docenti, sviluppare lo spirito di competizione sui criteri valorici, sviluppare le competenze e abilità tecniche ed artistiche.

Per la realizzazione, i ragazzi „IsCoMe” hanno esercitato le abilità linguistiche e di pensiero, sviluppato le competenze tecniche per la realizzazione di un trailer, le tecniche di storytelling, riprese e montaggio e, senza ombra di dubbio, hanno creato un legeme reale di amicizia tra tutti i compagni di lavoro del gruppo.

Angela Nicoarǎ e Stefania Pascucci

Școala “Corrado Melone” din Ladispoli, Italia a fost protagonistǎ la prima ediție a Festivalului ExtRo Boovie, un proiect finanțat de Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și promovat de Asociația Grow Up Project.

Elevii noștri au fost premiați pentru booktrailer-ul romanului “Elevul Dima dintr-a şaptea” de Mihail Drumeş.

Din distribuția filmulețului au fǎcut parte elevii din clasele a șaptea și a opta: Anton Silviu Ioan, Bran Maria Maddalena, Gulli Benedetta, Hotca Daniel, Mîndrean Pietro, Munteanu Massimo, Nicolau Andreea Alessandra și Popovici Dario-Valentin coordonați de profesoara Angela Nicoară, sub supravegherea profesoarei Stefania Pascucci. Grupul elevilor noștri, numit “IsCoMe”, a prezentat video în concurs și au câștigat locul doi, după un grup din Olanda. Premiul a constat în cărți, diplome și licența “Corel Video Studio” pentru școală care le va permite, pe viitor, să realizeze și alte video la nivel aproape profesional.

Premierea a vut loc în direct pe “Zoom” la care au participat diferite școli și asociații din Europa și a fost precedată de prezentarea live a tuturor elevilor implicați în proiect și a filmelor realizate de aceștia, trasmise din România de organizatori, de la Focșani profesoara Carmen Ion-preşedinta Asociatiei Grow Up Project și de la Cluj-Napoca prof. Octavian Popa.

Salutul oficial din partea Școlii “Corrado Melone” a fost prezentat de profesoara Stefania Pascucci, director adjunct, care a transmis, atât în numele directorului general, prof. Riccardo Agresti, cât și al întregii școli, salutul și felicitările adresate întegii echipe de organizatori, elevilor și coordonatorilor alături de aprecierile la superlativ pentru acest proiect intersant care, a anticipat, “va fi copiat de Școala Melone prin realizarea unui concurs intern de booktrailer de cărți în italianǎ”. “Proiectul Boovie Festival era foarte frumos pe hârtie, dar voi toți l-ați demonstrat a fi extraordinar, cu munca voastră, cu angajamentul vostru, cu jocul de rol, seriozitate și … distrându-vǎ, nu întâmplător cultura e divertisment!” au adaugat organizatorii.

Proiectul Internațional ”Boovie Festival”, la care a participat Școala C. Melone din Ladispoli, ia ființă din ideea Asociației “Grow Up Project” în colaborare cu Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” din Focșani-Vrancea care, în acest an, a deschis Secțiunea “ExtRo Boovie” dedicată elevilor români în diaspora cu scopul de a perfecționa abilitățile de a citi și de a se exprima conștient în limba română, ca o modalitate de păstrare a identității lingvistice, dar și pentru stimularea gândirii critice și autonome a elevilor. Prin realizarea concursului de book-trailere se dorește să se surprindă esența unor romane reprezentative pentru viața adolescentului din toate timpurile și din toate zonele lumii și cu dorința de a constitui și alte proiecte comune, care să aducă plus valoare vieții culturale și educaționale.

Obiectivele generale urmărite de acest proiect sunt păstrarea conștiinței naționale și a apartenenței de neam a elevilor români din diaspora, integrarea elevilor români din străinătate în activități educaționale extrașcolare, crearea unei rețele interactive și colaborative de elevi și profesori români din țară și diaspora, dezvoltarea spiritului de competiție pe criterii valorice, dezvoltarea competențelor tehnice și artistice ale elevilor.

Pentru realizarea filmului grupul de elevi “IsCoMe” a exersat abilități lingvistice și de gândire în limba română, au dezvoltat competențe tehnice și aplicarea lor în realizarea unui trailer, tehnici de storytelling, filmare și montare/editare film și fără umbră de dubiu au creat o legătură reală de prietenie între toţi colegii din grup.

Angela Nicoarǎ e Stefania Pascucci