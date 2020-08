Mega buca in via La Spezia 145 a Ladispoli - Terzo Binario News

Buca in via La Spezia 145: manca l’asfalto, avvallamento pericoloso segnalato da un lettore.

“Nonostante abbia inviato al Comandante dei Vigili Urbani, tramite pec, una richiesta di intervento urgente per segnalare una situazione di pericolo ed impedire che qualche persona possa farsi male, non ho avuto alcuna risposta, e la situazione rappresentata continua a permanere.

Nella foto lo stato in cui attualmente si trova la pavimentazione di via La Spezia in prossimità del civico 145.

La Flavia Acque un po’ di tempo fa ha effettuato alcuni interventi di sistemazione dell’acquedotto e poi si è “dimenticata” di effettuare il ripristino del manto stradale. Con il passare del tempo si è creata una buca.

La dimenticanza riguarda anche un’altra parte della strada vicino a quella documentata che da tanto tempo noi residenti aspettiamo di vedere sistemata.

Spero che l’intervento serva ad eliminare questa situazione di pericolo e di disagio per i residenti del posto”.

