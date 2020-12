Meetup 5 Stelle Trevignano sull'acqua: "La maggioranza dica quando arriverà il pozzo nuovo" - Terzo Binario News

“La situazione dell’acqua che esce dai nostri rubinetti non è una novità. Noi siamo parte della gestione di #acea e il nostro #sindaco fa parte della #conferenzadeisindaci in #ato2

Le infiltrazioni andavano affrontate, trovando le giuste soluzioni in tempi che potremmo definire “di pace”, non certo in piena emergenza. In #emergenza invece, si prevedono degli interventi #straordinari – ad esempio le autobotti.

Facendo noi parte del #sistemaidricointegrato – quindi in un contesto molto più grande dove l’acqua confluisce dai pozzi e entra in una rete che serve molti territori – secondo voi, ha senso parlare oggi di un nuovo pozzo per #trevignano ?

Oggi noi siamo in emergenza. Oggi. E servono risposte ed azioni oggi.

Nascono quindi delle domande:

1) Quali sono i tempi di costruzione del nuovo pozzo? Quale è la portata del pozzo?

2) In una logica gestionale di sistema idrico integrato, parlare del pozzo per casa propria delinea il perimetro politico di questa maggioranza. Quali utenze saranno quindi servite dal pozzo e quante utenze continueranno ad essere servite dal pozzo già operativo?

3) Nelle sedi opportune, in questi 5 anni, invece di parlare solo di captazioni del lago senza di fatto risolvere in modo sostanziale la vicenda, cosa è stato chiesto e quale peso politico ha la nostra rappresentanza se ci si ritrova a tornare in emergenza?

4) In una situazione emergenziale, emettere un’ordinanza potrebbe anche voler dire accelerare le fasi di inizio lavori del nuovo pozzo, vogliamo per caso mettere in secondo piano tutte le fasi di valutazione ambientale?

Un’informazione precisa ai cittadini va data: i costi di qualsiasi lavoro debba fare Acea è nostro carico, sia per interventi straordinari, sia per il nuovo pozzo. E le azioni legali, quindi, che spesa sarebbero visto che la stessa maggioranza ha già comunicato l’intenzione di volere nuovo, inutile, pozzo?

Si richiede l’indizione entro la fine del 2020, di un’assemblea pubblica utilizzando gli strumenti digitali nel rispetto delle norme covid!”