Medports, Zingaretti: "Civitavecchia porto dinamico, è in ripresa" • Terzo Binario News

Musolino: “Possiamo diventare polmone di sviluppo del Lazio e dell’Europa”

”C’è una grande dinamicità del porto di Civitavecchia che sta recuperando posizioni.

Abbiamo lavorato per ridare una centralità a Civitavecchia per un nuovo modello di sviluppo, abbiamo alle nostre spalle il rischio per quanto riguarda la centrale turbo gas o carbone ma soprattutto arrivano investimenti per il collegamento tra Civitavecchia e il resto d’Europa su strada e su ferro, investimenti del Pnrr e l’entrata del porto nella rete Core, finalmente viene riconosciuto quello che è da tempo ma che l’Europa non riconosceva.

C’è un polmone di sviluppo non solo per il Lazio ma mi permetto di dire un polmone di sviluppo europeo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zngaretti durante il Forum ‘Medports’ in corso al porto di Civitavecchia.

”Da presidente di Regione ho un altro obiettivo: essere al fianco di questa grande opportunità e fare in modo che il benessere, la ricchezza e il lavoro rimanga in questo territorio così che Civitavecchia e le sue famiglie possano guardare al futuro con più serenità. Posso dire oggi che questo è possibile perché la parte peggiore l’abbiamo lasciata alle nostre spalle e il modello di sviluppo che si sta immaginando qui è quello di cui abbiamo bisogno: ecosostenibile e centrato sulla crescita produttiva e lavoro”.

”Un bilancio estremamente positivo. Abbiamo ospitato i rappresentanti di 24 porti mediterranei, equamente distribuiti tra lato europeo e nord africano. Per due giorni Civitavecchia è diventata il centro della discussione sulla portualità mediterranea.

La presenza del ministro Giovannini e del presidente della regione Lazio Zingaretti hanno dato all’evento una veste istituzionale che ci inorgoglisce e ci spinge a fare di più e meglio”. Lo ha detto Pino Musolino, presidente dell’autorità di sistema portuale del mare Tirreno centro settentrionale, al termine del Forum MedPorts, una due giorni tenutasi a Civitavecchia, organizzata dall’associazione che riunisce le principali autorità portuali del Mediterraneo per fare il punto sulle sfide della digitalizzazione nell’industria marittima.

“Abbiamo parlato di digitalizzazione ma anche del futuro dei nostri porti, di come la digitalizzazione può aiutare anche a vincere le sfide della transizione ecologica ed energetica”.

Il porto di Civitavecchia può diventare un polmone di sviluppo del Lazio ed europeo. “Ci stiamo provando dall’inizio del mio mandato, è scritto anche nel piano operativo triennale. E una lavoro che non facciamo da soli ma va fatto con gli enti locali, con la Regione e il Governo ma anche con la collaborazione delle imprese private. La collaborazione pubblico privato nel resto d’Europa è la chiave di volta soprattutto negli investimenti infrastrutturali e in quelli di connettività, nel nostro paese non è ancora uno strumento particolarmente utilizzato ma la collaborazione tra pubblico e privato ci permetterà di fare ricerca e innovazione improntate a vincere la vera grande sfida del XXI secolo che è quella di coniugare sviluppo e benessere economico, sostenibilità ambientale è tenuta complessiva del nostri territori”.

(Del/Adnkronos)