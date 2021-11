Media voto sopra la media regionale allo scientifico Vian di Bracciano - Terzo Binario News

Lo studio effettuato da Eduscopio.it, progetto della Fondazione Agnelli

Il “Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian” di Bracciano raggiunge un importante riconoscimento.

Stando ai dati di Eduscopio.it, progetto della Fondazione Agnelli (istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali che dal 2008 concentra le proprie attività di ricerca sui temi dell’education), l’istituto ha ottenuto risultati ben al di sopra della media dei suoi corrispettivi regionali.

Comparando i dati delle scuole di tutta Italia per ogni ordine e grado, il Liceo Vian emerge come una delle scuole di eccellenza della regione Lazio. L’istituto, infatti, numeri alla mano esce vincitore dal report: per citare solo alcuni esempi, il liceo scientifico del Vian ha una media di solo l’8% di studenti che dopo il diploma non intraprende un percorso universitario (contro l’11% di media regionale), stessa percentuale (8%) quella di ex studenti Vian che non superano il primo anno accademico all’università (rispetto al 10% della media nel Lazio), oppure risalta il fatto che l’84% degli ex studenti Vian superano il primo anno rispetto al 79% della media regionale.

Il rendimento post diploma è un altro dei punti forti del Vian. La media dei voti universitari dei ragazzi che escono dal liceo di Bracciano è pari al 26.53, risultato che posiziona l’istituto sul podio delle scuole nell’arco di 30 chilometri da Bracciano. Questo dato, difatti, pone al terzo posto il Liceo Vian su 7 scuole nelle vicinanze.

Risultati frutto di una strategia continua nel tempo, volta a garantire un livello d’istruzione di altissima fascia a tutti gli iscritti. Il report di Eduscopio.it certifica l’impegno dell’istituto per il futuro degli studenti.