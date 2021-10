"Me vedo co uno" fa ridere il pubblico del sala Gassman - Terzo Binario News

“Esilarante spettacolo “Me vedo co uno”, andato in scena al Nuovo Sala

Gassman.

Il pubblico ci ha messo pochissimo, tra fragorose

risa, a tributare ad Alessandra De Pascalis dei meritati quanto

prolungati applausi.

Un’artista completa, che ha recitato, cantato,

ballato e fatto tanto altro ancora, accompagnata al piano da Giovanni

Zappalorto e dal ballerino Francesco Lappano (in più

curante le coreografie).

Ciò, tra passaggi altresì di buon cabaret e

coinvolgenti effetti speciali, in un susseguirsi di cambi di scena,

abito e personaggi ottimamente calibrato e sorprendente. Al termine, a

suggellare il tutto, quel “Grazie Civitavecchia!” che la protagonista ha

voluto rivolgere alla struttura ospitante e alla platea perché calorosa

e finalmente nutrita. Uno spettacolo, il suddetto, che non può non farti

esclamare: Bentornato Teatro!”

Nuovo Sala Gassman