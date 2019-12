“Me devi dà 10 mila euro …sennò t’ammazzo": 33enne arrestato a Colle degli Abeti - Terzo Binario News

Diverse le segnalazioni di un uomo in escandescenza, all’interno di un condominio, in via Alberto Marvelli, zona Colle degli Abeti. Entrati nel palazzo, i poliziotti hanno sentito un uomo che urlava: “Me devi da 10 mila euro …sennò t’ammazzo…apri sta c…de porta ..sennò la butto giù e t’ammazzo” ed anche dei forti colpi inferti sulla porta.

Raggiunto il piano, gli agenti hanno trovato un uomo molto agitato che impugnava con la mano destra un grande cacciavite. A distanza di sicurezza, gli uomini in divisa hanno tentato di calmarlo e gli hanno chiesto di gettare l’utensile ma come risposta hanno ricevuto testuali parole “ che c….volete, annatevene io non c’ho paura di voi…quello me deve da 10 mila euro altrimenti lo ammazzo…”.

I poliziotti, dopo vari tentativi, sono riusciti a fargli gettare il cacciavite e a bloccarlo. Portato negli uffici di Polizia, G.V.A., 33enne di origini milanesi ma residente a Roma, con numerosi precedenti, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale.