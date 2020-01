Mc Santa Marinella: "Turismo e defiscalizzazione per far ripartire una Perla in dissesto" - Terzo Binario News

“Il rilancio dell’economia e il lavoro locale, dipendono da diversi fattori: in primis dalla progettualità che un’amministrazione,se pur in dissesto, vuole assegnare e in secundis dalle risorse( che sono poche ) da spendere nel realizzare interventi mirati. Proprio perchè in dissesto la revisione della spesa pubblica, il turismo e conseguentemente il lavoro dovranno essere il volano per una ripartenza.

Valutiamo insieme alcune ricette : Le rateazioni locali per strutture ricettive ed esercenti ad esempio permetterebbero agli stessi piccoli investimenti per un rilancio lavorativo nei singoli settori e di conseguenza una ripartenza economica che permetterebbe assunzioni nelle forme contrattuali previste dalla legge. Riorganizzare l’assetto degli uffici comunali, non necessariamente vuol dire capitoli di spesa ma affidamento di competenze ai dipendenti che già ci lavorano, valorizzandone l’impegno così da limitare al minimo gli incarichi di consulenza esterni e i costi che questi esprimono. Sul turismo: la destagionalizzazione è rilevante ai fini di uno studio con gli esercenti locali e con le strutture ricettive. Dovra’ però essere rivolto a tutti gli operatori sul territorio a prescindere dal colore politico. Il lavoro: in una realtà come quella del nostro comune, potrà essere esclusivamente una conseguenza dei punti precedenti. Questi sono solo alcuni punti che noi proponiamo.Nessuno ha la bacchetta magica come sempre sostenuto ma ci vuole politica creativa rispetto al puntare esclusivamente sulle grandi opere , di difficile realizzazione e con una previsione di anni. Meglio interventi sul fattibile e immediato. Noi crediamo che la cittadinanza meriti risolutezza nell’affrontare il futuro partendo da subito. E’ chiaro che fin’ora questa amministrazione non ci ha soddisfatto per mancanza di idee e capacità e gran parte della cittadinanza cresce nella sua contestazione rivolgendosi anche a noi che partendo da un semplice comitato cittadino oggi ci siamo costituiti realtà civica sul territorio. Noi desideriamo rivolgerci a tutte le realtà civiche e politiche che come noi non condividono l’operato di questa amministrazione per essere parte integrante di un progetto comune di contenuti. Non siamo interessati a primeggiare ne ad avere leadership ma a condividere idee e progetti offrendo soluzioni sostenibili dal punto di vista realizzativo. Tutti insieme, possiamo cambiare. Cosa aspettiamo?

Movimento Civico per Santa Marinella