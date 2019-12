Mc Ladispoli Città alla carica sulla non potabilità: "La Asl ha chiesto un'ordinanza, Grando non l'ha mai emessa" - Terzo Binario News

“Dopo il nostro comunicato che apriva la questione sulla potabilità dell’acqua a Ladispoli, abbiamo atteso per giorni che ci venisse fornita la documentazione richiesta al Comune.

La copia delle analisi è alla fine arrivata, dopo lunga attesa, e non fa altro che confermare quanto avevamo detto il 10 dicembre, nonostante il fiacco tentativo di replicare del sindaco che, solo una settimana dopo i quesiti da noi posti (il 17 dicembre), garantiva la potabilità dell’acqua. Cosa peraltro smentita dai documenti in nostro possesso.

È infatti evidente, da una comunicazione della ASL che pubblichiamo di seguito, datata 22 novembre 2019 e relativa ad un prelievo del 31 ottobre, che l’acqua di Ladispoli relativa al cosiddetto “Braccio di Mare” e piazza Odescalchi, non rientrava nei parametri per l’arsenico, rilevato a 16, ovvero (ben oltre il 10 consentito) e per i fluoruri, rilevati a 1,8 (ben oltre l’1,5 consentito). Tanto che, nella comunicazione, è la stessa Asl a richiedere un’ordinanza di non potabilità dell’acqua al Sindaco Grando; ordinanza che non è mai arrivata. Ci chiediamo inoltre: che fine ha fatto il dearsenificatore ultimato all’inizio del mandato e presentato in pompa magna alla città? È in funzione? Ci sono o ci sono stati problemi?

Fatto sta che, al posto dell’ordinanza, ciò che abbiamo letto dal sindaco è solo il comunicato del 17 dicembre in cui, come spesso avviene, non si risparmiavano gli insulti ai cittadini rei di aver chiesto informazioni in merito ad una questione così delicata, qual è quella dell’acqua.

Come mai il Sindaco Grando non ha emesso quell’ordinanza? Perché non ha informato la popolazione? È consapevole di avere una responsabilità diretta per quanto riguarda la salute pubblica? Affermare che l’acqua è potabile oggi non rassicura e non chiarisce nulla rispetto al rischio corso quando il parametro fuori norma era presente nelle analisi. Ed è sul non aver informato la popolazione quando era necessario farlo che ruotano le domande che abbiamo posto e che continuiamo a fare.

Inoltre, nel nostro comunicato, facevamo riferimento a un altro parametro fuori norma nel giugno scorso, sul piano batteriologico, argomento bypassato con molta disinvoltura dall’amministrazione. Nonostante i valori siano poi rientrati, la popolazione è stata esposta o no ai colibatteri? E per quanto tempo?

Sia chiaro che, anche in questo caso, non è sufficiente dire oggi che l’acqua è potabile perchè, il problema vero e grave, è che l’amministrazione ha taciuto quando l’acqua non era potabile – secondo al Asl – perché infettata da batteri. È allora che la salute pubblica dei cittadini ha rischiato di essere compromessa ed è allora che il comune avrebbe dovuto comunicarlo.

Che credibilità può avere il sindaco quando si ostina a ribadire la potabilità attuale dell’acqua, avendo omesso di comunicare alla popolazione lo stato dell’arsenico e dei fluoruri con dati in possesso dell’Ente dal 22 novembre scorso? Da analisi successive, in questo caso pubblicate sul sito della Flavia Servizi, emerge come i fluoruri e, in un caso, il ferro risultassero fuori norma anche in altri prelievi.

A questo dovrebbe rispondere il sindaco, invece di perdersi in azioni che fanno pensare solo ad una mancanza voluta, condita da una buona dose di arroganza e superficialità, senza considerazione del diritto all’informazione, su temi inerenti la salute pubblica, dei cittadini che dice di voler rappresentare”.