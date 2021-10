Mazzarino sul post-voto romano e l'influenza su Ladispoli - Terzo Binario News

“Finita la sbronza elettorale del primo turno di voto romano vale la pena fare qualche considerazione generale che possa essere utile anche per Ladispoli indipendentemente dal risultato del ballottaggio che poco sposterà.

Inutile parlare di 18 improbabili candidati su 22 che vanno dagli emuli di Nerone fuori carnevale, ai numerosi eredi post comunisti dello zerovirgola per finire ai popoli della famiglia o LGBT che hanno solo distratto dal senso concreto che dovrebbe avere una candidatura a Sindaco.

Infatti chi si candida a Sindaco dovrebbe portare soluzioni per migliorare la gestione della vita quotidiana dei cittadini, dai trasporti ai rifiuti ai servizi sociali e le scuole, non servono partiti monotematici di nicchia ma competenze, serietà e tanta onestà.

Vale la pena sottolineare un concetto, la normale amministrazione non è argomento di successo, infatti per gestire i processi e le manutenzioni ordinarie bastano i funzionari ed i tecnici che applichino, onestamente, le norme che ci sono.

Viceversa sono le misure che orientano un cambiamento in meglio a misurare il successo di una Amministrazione, come l’innovazione e l’efficienza. Per cui tappare buche nell’ultimo anno, far raccogliere i rifiuti, o qualche sagra della salsiccia, non costituiscono merito lo è solo migliorare qualcosa e facilitare la vita dei cittadini.

Torniamo alla politica. E’ evidente che la grande valanga di destra a Roma non c’è stata, colpa soprattutto della debacle leghista ma anche della scelta infelice di un candidato imposto dall’alto senza un minimo di condivisione, prova ne sia che Michetti ha incassato ben 8 punti percentuali in meno di quanto gli attribuissero i sondaggi un mese fa, ciò sicuramente frutto di scelte comunicative non appropriate e che lasciano perplesse visto che trattasi di ‘homo radiofonicus’ segno che non ha passato il test della piazza. Vedremo se nei giorni che restano sarà capace di rivoltare questa immagine opaca ma essere avvocato amministrativista di grido e grande capace di leggere e comprendere gli atti non significa essere capaci di comprendere i bisogni della città.

In fondo discreta Forza Italia che ha puntato sulla vecchia guardia, malissimo i Cinque Stelle a trazione Raggi che si può serenamente dire abbia disatteso tutte le premesse che le avevano permesso di ottenere una opportunità. Diverso il caso Calenda, successo innegabile dovuto al suo fiuto lobbista, unito a quello di Renzi che lo hanno messo in condizione di ottenere ora da Gualtieri quello che vuole, ovvero mantenere Raggi & C. fuori dalla Giunta ed entrare nella sala dei bottoni senza pagare pegno di apparentamento libero poi, forse, di convergere nel grande centro che si intravede all’orizzonte nazionale. Passiamo al PD che nel 2016 il PD raccolse il 17,19%, mentre oggi sta intorno al 16,37% perdendo circa 40mila voti pur avendo recuperato voti dai grillini, e perder voti pur esprimendo il candidato Sindaco dovrebbe far riflettere.

Gualtieri però con un solo partito di livello nazionale, peraltro in calo, ma con una lista civica vera ed altre liste civiche è stato in grado di intercettare il desiderio di cambiamento dei cittadini, raggiungendo il ballottaggio e provando ora ad intercettare altri voti. Proprio la forza civica, in grado di essere percepita più vicina ai cittadini e lontana dai partiti è il punto che deve far riflettere. Se i cinque stelle ‘non partito’ vinsero ma, diventato partito, perdono, e se Gualtieri mantiene il passo solo grazie al coinvolgimento di vere forze civiche, per finire al vertice con il Segretario del PD Enrico Letta a Siena vince togliendo il simbolo dalla scheda l’insegnamento non può che essere che il cittadino non apprezza le logiche partitiche soprattutto nell’amministrazione quotidiana. Apprezza le liste che, indipendentemente dalle ideologie lo rappresentano.

Le liste civiche rappresentano una politica dal basso verso l’alto e non una politica calata dall’alto ed il partito dell’astensione, il 50%, rappresenta anche questo. Per cui inutile parlare di sindaci partitici calati dal cielo all’ultimo minuto che pensano di indottrinare il popolo con la propria prosopopea. Quindi l’opinione di chi scrive è che serva un gesto di buon senso da parte dei partiti nel dare spazio, almeno nei comuni, alle liste civiche che meglio rappresentano i bisogni dei cittadini, ed anche scegliere per tempo un candidato che possa realmente coinvolgere i cittadini acquisendo i bisogni e sintetizzandoli in proposte. Poi, in bocca al lupo a tutti …soprattutto ai romani”.

il cardinale Mazzarino