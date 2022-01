Mazzarino stronca Grando: "Nel suo mandato ha deluso, avviando la cementificazione" - Terzo Binario News

Il Cardinale spietato anche con l’opposizione: “Consiglio Comunale mediocre, fatto di comparse esclusi Trani e Ardita”

“Epifania tutte le feste si porta via, così, trascorso il Santo Natale con i suoi buonismi ed il Capodanno con i soliti buoni propositi che non saranno mantenuti, si può tornare a parlare della politica, da tutti disprezzata ma strumento in grado di cambiare il modo in cui viviamo, sperando in meglio.

Infatti mancano sostanzialmente quattro mesi alle elezioni amministrative per scegliere il sindaco nelle amministrazioni locali e la prima cosa da fare è valutare chi esce, prima di ascoltare chi si propone per sostituirlo e questo è meglio farlo ora, a bocce ferme, prima che inizi la propaganda.

Vale sempre la pena ricordare che una amministrazione va giudicata non dal fatto che il Comune continui a funzionare, poiché questo accade normalmente grazie ai funzionari, ma dall’innovazione e dagli indirizzi di programmazione che realizza a favore dei cittadini volti a migliorarne la vita quotidiana.

Nel caso di Ladispoli, al netto di simpatie o antipatie, il giudizio finale sul Sindaco Grando si riassume con l’aggettivo deludente e privo di reale utilità civica.

L’attuale sindaco, partito con l’immagine di giovine di belle speranze e alti ideali dopo pochi mesi ha tolto la maschera di gomma e si è rivelato un feroce prosecutore della cementificazione, che ha mascherato dietro una solo teorica diminuzione di cubature, ma che ha concentrato in modo discutibilmente diverso a scapito del verde e dei servizi ai cittadini.

La variante generale di PRG, la zona Commerciale al Km 38, i provvedimenti e le osservazioni ad personam, tutti atti portati avanti senza alcuna visione dei reali bisogni dei cittadini ed una visione del futuro.

In tutto questo si è inserito il disastro Covid, non certo ben gestito, che però ha permesso al sindaco di distrarre l’attenzione dai temi concreti ed anche di accedere a qualche finanziamento che prima sarebbe stato impossibile.

Ma anche nell’ultimo finanziamento si è vista la poca attenzione alle priorità dei cittadini optando per un progetto unico ma faraonico, per Ladispoli, invece che dare priorità ai servizi che mancano sul territorio come invece fatto nei comuni vicini ottenendo un numero maggiore di finanziamenti per progetti più urgenti. Viene poi la gestione del sociale, a dir poco oltraggiosa dei più deboli, tanto che è sfociata in denunce penali a carico di assessori.

E cosa dire del ricambio assessori, che farebbe pensare ad un mestiere usurante se il motivo vero non fosse che, in realtà, il sindaco ha scaricato sulle persone e sulle poltrone la propria mala gestione.

Quindi è evidente l’orientamento dell’attuale sindaco agli aspetti mercenari e la poca sensibilità verso i più deboli. Esistono poi tutta una serie di tematiche di contorno che accentuano il giudizio negativo su cinque anni di permanenza sulle poltrone. Si potrebbe parlare della gestione dell’inquinamento dell’acquedotto sfociato in denunce, su mezzo milione di euro sprecato per un pozzo che non ha soddisfatto i requisiti e non scordiamo che la zona sudest è senza acqua realmente potabile dal 2018 ma paga come se lo fosse.

Come non ricordare la ‘performance’ di Concorsopoli, sotto indagine della Magistratura ed il poco elegante dietro front sulla consulenza di Project Financing. La trasparenza è a dir poco deludente e sempre più spesso si legge di rimborsi per cause perse con i cittadini sulle quali bisognerebbe indagare meglio per non parlare della partecipazione di cittadini mortificata da un arrogante decisionismo che maschera soltanto la gestione del Comune come se fosse cosa propria.

In questo scenario ben poco edificante non si salva neanche il Consiglio Comunale, in cui, per cinque anni si è sentita solo l’opposizione del gruppo Trani, anche in Tribunale, e del gruppo Ardita che, a conferma di quanto si scrive, denuncia Grando di aver tradito le promesse elettorali e del mancato cambiamento.

Per il resto un Consiglio Comunale mediocre, fatto di comparse che non troverebbero posto neanche a cinecittà in un film dell’orrore con gli zombie, tutti buoni solo ad alzare la manina e dire signorsì comandi, in un caso pronto a cambiare bandiera per soccorrere il sindaco quando aveva difficoltà cementizie.

Dato che da qui ad un paio di mesi questi signori torneranno a chiedere il voto dopo essere stati ballerine di terza fila con la cellulite, sarebbe il caso che si rifletta prima di dare loro fiducia.

Purtroppo questa esperienza dovrebbe aver insegnato che non esistono parole d’ordine per azzeccare un sindaco in grado di migliorare un comune, non basta essere giovani o avere l’appoggio dei social, pieni di mediocri influencer, e non basta la dialettica o l’aggressività.

Se qualcuno urla o fa facile sarcasmo non è perché sia migliore, ma semplicemente non ha argomenti nè cultura per far capire cosa vi propone.

Sicuramente Ladispoli urge di qualcosa di nuovo, ma sicuramente di diverso per cui vale la pena ascoltare cosa dirà chi si proporrà perché cinque anni non sono pochi e le generazioni, vecchie e nuove, debbono contare su Amministrazioni che funzionino per crescere economicamente e socialmente”.

il cardinale Mazzarino