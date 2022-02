Mazzarino: "La lettera ha portato un dibattito necessario nel Pd di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Come si scriveva giorni or sono, Ladispoli soffre logiche più contorte che altrove ma, a volte, anticipa i tempi. Una ulteriore evidenza di anomalia è emersa da un articolo di Terzobinario (QUI), dedicato agli ‘stracci’ che sarebbero volati internamente al PD di Ladispoli.

Abbiamo subito seguito i social per tastare il polso della situazione ed è venuto fuori di tutto: scontate difese di bandiera, dichiarazioni di stima ma, fra i tanti, anche qualche post di chi ha esternato pensieri simili a quelli affermati ovvero che Silvia Marongiu, persona per bene, non convince nel ruolo di sindaco.

Ma dove sta la sostanza? Si parla di una lettera di protesta interna al PD per violazione degli art. 21 e 25.

Andando a leggere lo Statuto confrontandolo i comunicati del PD, consultabile da internet, in effetti qualche sospetto viene soprattutto per l’art.25 che dice: “La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie … o con altre forme di ampia consultazione democratica…“.

Qualcuno ha scritto sui social che vale solo dentro al PD e qualcuno ha risposto che è un controsenso, altri ancora che è stato fatto in passato a tutti i livelli per cui era opportuno farlo anche ora. Propendiamo per l’ultima lettura perché le primarie servono a selezionare il candidato che raccolga più consensi prima delle elezioni per andare uniti ed avere maggiori consensi e probabilità di vittoria. La Marongiu ha, giustamente, proposto la propria difesa d’ufficio confermando che il PD di Ladispoli ha scelto di non andare alle primarie. Si tratta di una scelta politica, legittima, come è legittimo che non tutti, nel PD ladispolano l’abbiano accettata passivamente vedendo violate le regole sulle primarie. Quindi ci sono persone nel PD che non approvano come il direttivo ladispolano abbia rigettato un confronto aperto ed eventuali primarie mandando disunita la sinistra alle elezioni e facendo diminuire le possibilità di avere consenso e vincere. Ormai però è tardi primarie credibili che sarebbero, comunque, marchiate da sospetti ed acredini. Per cui la Marongiu e Pascucci andranno, probabilmente, al voto separati, ma questa è stata una scelta della classe dirigente del PD di Ladispoli. In ogni caso non è certo una colpa pubblicare notizie, nel rispetto della legge, perché ha permesso a tutti di conoscere, discutere e capire meglio i fatti. Corre anche obbligo far notare che, dietro certe decisioni locali, aleggiano ancora ombre di personaggi obsoleti e manipolatori, c’è chi continua a stare con un piede nel PD e con la borsa nella maggioranza, per non parlare di anziani signori corrosi da vecchie ruggini riproposte ad arte in salsa derby calcistico. Queste logiche non interessano ai cittadini, soprattutto giovani, perché non offrono soluzioni per i problemi reali della città, dal cemento all’offerta dei servizi, sociale e culturale. Per un’inversione di rotta serve aggregare e vincere uniti le elezioni senza coltivare piccoli orticelli. Certi personaggi dovrebbero riporre l’ascia di guerra dei rancori personali ed usare il buon senso per costruire una diversa Ladispoli che oggi non esiste. Per cui invece della caccia alle streghe stile bolscevico sarebbe utile dialogare ed aggregare, probabilmente chi ha scritto quella lettera solo ciò voleva. Di sicuro è stato di aver ravvivato il clima soporifero verso cui si stava incanalando la campagna elettorale sommersa in un oltraggioso silenzio che è la tomba della democrazia. Fare chiarezza non è mai un male e la sana discussione per chi ha buon senso ascolta, legge, giudica e decide”.

Cardinal Mazzarino