Mazzarino: "Grando rompa - per davvero - con il complottismo di Cavaliere" - Terzo Binario News

“Che Cavaliere esprimesse da un paio di anni opinioni discutibili è un fatto noto a tutti, ma il sindaco Grando, nella sua fase leghista doc, non ha certo brillato nel contrastarlo, anzi, gli ha affidato la fascia tricolore per salire sul palco di una manifestazione novax assecondando, nei fatti, ciò che era utile al suo partito dalle molte facce, seguendo la scia del suo capitano.

D’altra parte la gestione della pandemia ladispolana è stata anche per questo all’acqua di rose. Adesso che il consigliere Cavaliere ha finito di fare passerella con il novaxismo, passato di moda, ci ha donato un’altra perla con le sue tesi complottiste affermando che la guerra in Ucraina non esiste, ed ha espresso ciò a livello nazionale, opportunamente sbeffeggiato da ‘Le Iene’.

La misura era talmente colma che persino il PD, resuscitato dal torpore, ha scritto contro opinioni ridicole e anche malamente espresse, peraltro non usando certo toni accesi.

E a questo punto, voilà, ulteriore cerchiobottismo del sindaco Grando e del suo maggiore partito, la Lega, che pur prendendo le distanza dalle deliranti dichiarazioni di Cavaliere gli lasciano aperto l’uscio di casa con la classica foglia di fico di ricordare un premio assegnato a Cavaliere dal PD ma senza ricordare che egli non era ancora consigliere comunale, ma semplice scrittore, fatto quindi irrilevante ai fini politici.

La rilevanza politica è invece che il sindaco Grando, nonostante quel premio, abbia prima candidato Cavaliere e lo tenga nella sua coalizione avendogli lasciato agibilità politica anche come novax e solo ora, di fronte di totale sbeffeggiamento nazionale, prenda le distanze, ma lasciando uno spiraglio aperto, perché i voti sotto elezioni non puzzano. Ci aspettiamo quindi coerenza signor sindaco, ma vale per tutti i candidati, si prenda l’impegno a rigettare i voti di Cavaliere e prenda drasticamente le distanze da questi complottismi da bar. Lo diciamo in quanto internet e successivamente Terzobinario non hanno dimenticano le foto in cui il sindaco Grando con il senatore Leghista De Vecchis appassionatamente insieme a Cavaliere assecondano e aizzano il popolo novaxista in piena pandemia, recando danno reale alla sicurezza di tutti. È un semplice invito alla coerenza, senza strizzare l’occhio a chi ha fatto del complottismo uno strumento pubblicitario. Sindaco, comprendiamo che sono utili i finanziamenti per gestire i profughi che verranno, ma ritratti sulle sue polemiche fatte a proposito di chi sfuggiva da identiche guerre come quella siriana. Poi, per chiudere, urge precisare qualcosa circa l’autostima del consigliere Cavaliere. Il curriculum lo abbiamo letto e visti i filmati su Youtube ed abbiamo appreso che, dopo la formazione scolastica in Germania, il suo percorso di studi universitari è stato incentrato sulla psicologia nella quale è laureato a La Sapienza dove psicologia a quei tempi, se non ricordiamo male, era una specializzazione di Lettere e Filosofia. Vanta titoli di professore presso l’Università IURSS Santa Rita ed un corso in teologia presso la diocesi di Porto e Santa Rufina. Ora, tutto questo è interessante ma vale ben poco nel parlare di vaccini, scienza, strategie militari e politiche internazionali e in questo la sua opinione vale esattamente quanto quella di tanti altri, ed in molti casi meno. È solo una tattica psicologica quella di vantare titoli veri per accreditare le proprie opinioni anche su argomenti per i quali non si ha alcuna specifica competenza, ed il popolo ci casca sentendo solo quello che vuole sentirsi dire (BIAS Confirmation). Non basta parlar male e negare se non porti le prove, in scienza questo è il metodo e, nonostante i dubbi di molti, la scienza si esprime in numeri e prove concrete e certificate. Non basta dire ‘è un complotto’ solo perché la gente vuole sentirselo dire, devi dimostrarlo, o tacere. La conferma viene dei suoi libri di psicologia fra i quali spiccano: “Iniziazione alle costellazioni familiari. Una chiave per la vita”, “La morte dello stato di diritto: Le scie chimiche. La negazione della democrazia”, e ”Manuale esoterico di costellazioni familiari. Metodo e principi rivelati”. Quindi costellazioni familiari, esoterismo e scie chimiche con tanto di rivelazioni sono il suo pezzo forte e le sue opinioni sono ben poco scientifiche e molto rivelatorie, anche vagamente messianiche. In ogni caso, sempre da curriculum, non ha alcuna competenza specifica, neanche alla lontana, per parlare di vaccini, epidemiologia e politica internazionale o tanto meno guerra. Lui può chiedere i voti come vuole, per esempio facendosi paladino anche sul fronte omofobico e antiabortista tentando di mascherarlo dietro la faccia rassicurante e gli slogan del “Ladispoli città della vita” ma non parta con il sermone messianico circa la sua cultura universale perché è circoscritta all’ambito psicologico, che usa, ci vien da dire, in modo molto populista e manipolatorio. Magari ci riveli quante copie ha venduto e il parere di chi lo ha letto, con relativo pedigree ed anche i premi vinti per capire chi li finanzi. E al sindaco Grando chiediamo di smetterla di cavalcare le onde a seconda di quale sia quella del momento, ci basta vedere come la sua amministrazione si stia affrettando a dare l’immagine del fare, peccato sia solo vicino alle elezioni per far dimenticare i cinque anni di pessima amministrazione e compromissione del territorio”.

cardinal Mazzarino