Mazzarino: "Ecco l'identikit del candidato sindaco per Ladispoli" - Terzo Binario News

“Una semplice analisi politica da me suggerita qualche giorno fa è stata, ingiustamente, accusata di essere pro o contro qualcuno, con tutto un repertorio di dietrologia complottista tipicamente italiano.

Non mi interessa nulla dei complottismi, era soltanto una asettica e personale valutazione che proponevo al pubblico e ciò era chiaramente scritto nelle prime righe.

Il fatto che qualcuno abbia protestato in Redazione sentendosi toccato è un problema suo, la Redazione che mi ospita, e che ringrazio, è aperta alle repliche, certo, solo se validamente supportate dai fatti.

Dopo l’analisi passiamo ad una ipotetica proposta, che resta una visione personale che però in democrazia, ove fatta con dovuto rispetto, deve a sua volta essere rispettata.

La domanda può essere: cosa vogliamo da chi si candiderà sindaco a Ladispoli? Per il momento soprassediamo sul centrodestra perché, salvo improvvise novità, il primo cittadino uscente legittimamente si ricandiderà e vorrà completare tutto quello che è incompiuto sicuramente più altro, cosa che se, detta così, suona molto una minaccia.

Ma l’opposizione, di destra, sinistra o centro che sarà, cosa intende proporre alla cittadinanza in alternativa? Il candidato ideale, nella nostra personalissima visione, dovrebbe essere: buon conoscitore della macchina amministrativa, dotato di carisma e rispettato, non un politico professionista, non avere pendenze giudiziarie che potrebbero arrivargli sul collo durante il mandato bloccandone l’azione, economicamente indipendente ed avere un giusto appeal social.

Diremmo che questo sia il minimo… sindacale, e ci si perdoni il gioco di parole. Se qualcuno ci vede un solo nome dietro questo identikit… soffre di manie di persecuzione ed il problema è solo suo.

Fatto un identikit vediamo cosa dovrebbe proporre, sempre nella nostra libera visione. Il primo punto è sicuramente: cosa deve essere Ladispoli fra cinque o anche dieci anni? Poi da questo deriverà, organicamente, tutto il programma da proporre.

L’immagine di Ladispoli, nonostante tanti giovani in gamba, è ancora quella dei film di Carlo Verdone, e mentre il mondo cambia è ancora terra di palazzinari d’accatto ed un’urbanistica che prospera per pochi e senza programmazione con ambiente e storia deturpati.

E questo non è colpa solo dell’attuale Amministrazione ma anche della precedente che dovrebbe rendere conto di alcune scelta fatte dall’allora Sindaco che era anche Assessore all’urbanistica, esattamente come l’attuale, e già in queste scelte si intuisce l’impostazione padre/padrone di certi sindaci.

Esistono modelli di città, purtroppo soprattutto al nord, molto efficienti e lungimiranti. Ladispoli non può essere da meno visto che ha potenzialità e posizione geografica buona. Ma queste sono scelte da fare con i cittadini, partendo dal P.R.G., che però oggi, a Ladispoli, è improntato nelle azioni ad personam.

Ecco, coinvolgere i cittadini in questa programmazione preelettorale, prendendo impegni, è auspicabilissimo, ma facendolo in modo aperto, trasparente, non con le solite riunioncine da separé.

Stesso discorso vale per il sociale, altro anello debole le cui scelte però dipendono sempre dalla programmazione ma che hanno sempre il punto dolente di dover reperire fondi dalle tasse.

Si apre poi il filone di accesso ai fondi pubblici, parliamo di quelli per il lavoro e l’associazionismo, ma bisogna disporre di una Amministrazione credibile in termini di trasparenza e competenze interne.

E qui arriva l’altra possibile direttiva, ovvero far nascere il programma dall’interazione e dal coinvolgimento, vero e pubblico, con i cittadini. Ora due sassolini nello stagno li abbiamo gettati, e sicuramente partirà il solito toto-qualcosa ma la domanda vera che i candidati alternativi all’attuale amministrazione dovrebbero porsi è: cosa vuole la gente e come posso impegnarmi a proporlo?

Basta con i soliti programmi fotocopia pieni di buone intenzioni come le letterine di Natale al Bambino Gesù, la gente è stufa e vota, o scrive sui social, solo con la rabbia della protesta, ed ha ragione vista la scarsa qualità offerta dalla politica.

E se questo significa essere antipatici a qualcuno, pazienza, l’importante è essere seri, proporre cose che risolvano i problemi di Ladispoli e coerenti, la simpatia lasciamola ai comici”.

Mazzarino