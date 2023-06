Mazzarino chiude la triade: "Procedura legittima ma forse inopportuna, sulle aree sosta" • Terzo Binario News

Nelle ultime settimane è stato interessante osservare la declamata riapertura delle aree ricettive da parte dell’amministrazione Grando.

In realtà, leggendo gli atti si è scritto come sia palese che non rappresenti la soluzione del problema aree ricettive ma soltanto la riapertura di una attività che sta già operando sulle proprietà del campeggio Queen, di proprietà della famiglia Grando.

Finalmente l’opinione pubblica ed alcuni imprenditori sembra stiano comprendendo il rischio.

Il sindaco afferma che ora potranno riaprire tutti, ma omette di dire che le eventuali procedure arriveranno a chiusura a fine estate e che il risultato non può essere garantito a priori per tutti in egual maniera visti i vari pareri non pervenuti che restano una spada di Damocle sulle teste altrui.

Fra i detrattori c’è chi parla di illegittimità e chi di inopportunità, ma comunque sia nessuno ha presentato ricorsi o denunce per cui si propende per una apertura fatta seguendo la legge, magari con qualche interpretazione discutibile e, non a caso, dal dizionario si apprende: Gotha = L’insieme degli appartenenti all’aristocrazia i più importanti esponenti di un determinato gruppo o ambiente. Quindi, come battuta, si può dire che anche nel nome è una apertura per pochi.

Ipotizzando quindi che la procedura non sia illegittima, viene da chiedersi però se esistessero alternative per un amministratore pubblico che deve mettere avanti a tutto il bene pubblico.

Tutta la storia è già sintetizzata e chi volesse ricordarla può leggerla QUI.

Siamo al punto in cui un privato ha diritto di chiedere una Conferenza di Servizi e la Gotha Beach, legittimamente, lo fa in data 27 dicembre 2022 (p.g.n. 65177) presentando richiesta per il “rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva all’aria aperta” in particolare, pur essendo costituita per gestire stabilimenti balneari, chiede di poter aprire un campeggio Tab 2 da 4101 a 3.000 campeggiatori e 144 piazzole.

A questo punto il Comune doveva rispondere a questa richiesta ed opta per una conferenza dei servizi semplificata asincrona che è la forma più semplice per la quale non serve la presenza dei rappresentanti dei vari enti e rende più facile il meccanismo della non risposta che equivale ad un assenso senza restrizioni.

Tutto si svolge nei tempi e con ben quattro (dicesi quattro) enti fondamentali che non rispondono permettendo l’approvazione della procedura.

La vera domanda è: “vi era una alternativa alla Conferenza di servizi decisoria asincrona semplificata? E se vi era, sarebbe stata più opportuna?”. La risposta non può essere inventata ma va trovata nella legge che in questo caso è l’art 14 della 241/90 più volte citato in determina.

La prima risposta sembra decisamente essere: “Si, vi era una alternativa ed era di indire una conferenza dei servizi decisoria sincrona”. Infatti la legge, al comma art 14ter sancisce che: “…è prevista la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte … Tale modalità, disciplinata dal nuovo articolo 14-ter della L. n. 241/1990, è destinata ad operare: nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, su iniziativa dell’amministrazione procedente che indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda e convoca la riunione entro i successivi 45 giorni“.

Quindi l’Amministrazione ha scelto per la procedura decisoria semplificata asincrona anche se la legge dice che per casi complessi esiste la decisoria sincrona in presenza.

A questo punto la seconda domanda: “Sarebbe stata più opportuna una conferenza decisoria sincrona in presenza?”. Visto che la legge stessa afferma che essa è stata lasciata per governare casi complessi viene da rispondere: certo che era più opportuna aggiungendo anche che sarebbe stato opportuno il coinvolgimento, almeno formale, di tutti gli imprenditori che saranno interessati.

Il motivo sembra chiarissimo, ovvero, con PUA (Piano Arenili) e variante di PRG ancora in itinere, infrastrutture come complanare e ciclabile da finanziare e realizzare, nuovi edifici, limiti nella possibilità di fornire oggi acqua a tutti e possibili problemi per la depurazione, un Piano del Traffico obsoleto, dire che non sia complessa è risibile.

Neanche volendo parlare della vicinanza della palude di Torre Flavia che impone attenzioni serissime che ora potrebbero essere ad personam.

Peraltro non ci risulta che la Determina VAS con prescrizioni della Regione Lazio per queste aree sia mai stata resa pubblica ai cittadini o sia in Trasparenza.

Fra l’altro la cosa poteva tranquillamente partire di iniziativa del Comune un anno e mezzo fa salvando una stagione in più per tutti, e ci si chiede: perché aspettare che un privato lo chieda sul terreno della famiglia Grando?

Diciamo senza tema di smentita, che motivi per procedere con la seconda procedura coinvolgendo tutti gli operatori della zona ve ne fossero a bizzeffe, (viabilità limitata almeno fin quando non vi saranno risorse finanziate per allargare la strada, necessità di garantire accesso libero al mare almeno ogni 300mt con adeguati parcheggi e non in un ambiente semidesertico e molto altro ancora).

Invece, per libera scelta dell’amministrazione procedente, si è scelta la procedura semplificata.

In questo modo è partita una sola procedura che permette di aprire ad una sola attività, su un terreno che non è certo sconosciuto al sindaco, mentre tutti gli altri stanno a guardare.

Non sarà, probabilmente, illegale ma certamente è inopportuno verso tutti gli altri imprenditori ed anche verso i cittadini.

“Quando il bene è limitazione, forse ne è solo l’imitazione”. (F. Caramagna)