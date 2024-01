Mazzarino chiude la bagarre sul Capodanno: chi vince, chi perde e gli strascichi futuri • Terzo Binario News

L’ultimo pezzo era iniziato lodando la fine delle festività e pensando di aver chiuso il discorso sui concerti di capodanno di Ladispoli e Cerveteri, tanto più che si era parlato della serata di successo in piazza Falcone, peraltro ben gestita, come per contro del flop di Cerveteri.

A parte un cert fermento social, ci si limitati a a fornire informazioni circostanziate ai lettori in modo che potessero giudicare e per legare il discorso eccole forma scorrevole e riassuntiva, con qualche considerazione – questa sì – chiaramente separata dai fatti.

Mettendo da parte gli umori delle tifoserie ecco il riassunto schematico della vicenda.

Il derby della piazza è stato nettamente vinto da Ladispoli circa 6.000 presenze contro poche decine. Il derby dei costi si è chiuso 360.000€ per Ladispoli contro 17.000€ per Cerveteri che però, visto il risultato, poteva pure evitare di spenderli. Ritorni di immagine sono ininfluenti per comunicazione approssimativa e troppo limitata. Ritorni economici praticamente nulli. Diventa quindi inutile parlare del Capodanno di Cerveteri, anche per carità cristiana; Il Comune di Ladispoli aveva impostato un Capodanno simile a quello di Cerveteri con due rapper di nicchia ma impegnando un importo circa 21 volte superiore, tutto a spese del Comune. Si era così ha scatenata una bufera di critiche anche per i contenuti di alcune canzoni degli artisti scelti. Era evidente la discrepanza nel rapporto fra il costo stanziato ed il prodotto offerto. (Del. Giunta 276-22/11/23); L’affidamento è stato diretto nonostante l’importo elevato, assegnato alla ProLoco che si affida ad una sas di Olbia che già in passato ha goduto di questo trattamento per altri eventi; L’amministrazione così corre ai ripari e decide di optare per una presenza tale da giustificare i 360.000€ così arriva Gianna Nannini, con contorno di Ema Stokholma, scelta artisticamente ottima; L’amministrazione approva quindi la convenzione con la ProLoco (Del. Giunta 301-13/12/23) che, da regolamento comunale, dovrebbe prima organizzare, poi rendicontare le spese, ed infine incassare e pagare gli artisti e le ditte. La legge giustamente permette al comune di anticipare fino ad un massimo del 20% (al limite il 30%) dell’importo salvo fideiussione di copertura. In questo caso invece vi sono tre grossi punti interrogativi, il primo è relativo al fatto che l’importo stanziato sia stato liquidato integralmente in anticipo al 100% una misura che l’amministrazione si è votata in Consiglio ma non sembra essere in sintonia con la legge (Det 2384-18-2-23). Il secondo è che il regolamento votato dalla stessa maggioranza stabilisce che il pagamento, o il saldo, arrivi dopo la rendicontazione con tanto odi verifica di congruità di un RUP ed anche questa regola viene disattesa. Il terzo punto riguarda la fideiussione che andava prodotta contestualmente all’erogazione dell’importo a garanzia dei soldi pubblici ma che, al momento in cui scriviamo, non ci è dato sapere se o quando sia arrivata; Relativamente all’importo abbiamo fatto rilevare come altre amministrazioni abbiano speso molto meno pur offrendo un prodotto altrettanto valido. Abbiamo citato Firenze, Mantova e Alghero quest’ultimo con soldi stanziati dalla Regione. Questo è oggettivo senza contare che nei casi di Modena e Firenze si è proceduto con selezione su più proposte; A chi sostiene che sia stato tutto gratis abbiamo ricordato che 360.000€ sono soldi del Comune, in varie forme pagate dai cittadini con le tasse a vari livelli. Inoltre questi soldi sono stati liquidati in anticipo, contraddicendo il regolamento comunale, e in regime di esenzione DURC visto che il primo destinatario è la Pro Loco, ma non sappiamo se esso verrà chiesto alle ditte interessate (Det 2384-18-2-23). Da tutto ciò, ad essere ironici dobbiamo dire che ci hanno guadagnato i Cerveterani, non erano pochi fra i 6.000 presenti, che hanno buttato 0,50€ per il loro flop ma sono venuti a vedere la Nannini a spese dei Ladispolani i quali invece hanno speso circa 9€ a residente (inclusi novantenni e neonati) ma meglio non innescare ulteriori polemiche da derby.

Noi crediamo che la cosa migliore sia stata dare un senso ai soldi spesi ed essersi goduti la Nannini. Ma poi esiste anche un concetto di trasparenza e regole nello spendere i soldi pubblici e guardando i casi citati di Firenze, Mantova ed Alghero la domanda se l’importo fosse adeguato c’è tutta. A titolo di esempio è veramente demoralizzante confrontare il procedimento usato a Ladispoli con quello usato a Mantova (Del Giunta 240-19-10-23). Continuano i modi da padrone delle ferriere con cui agisce questa amministrazione procedendo sempre con affidi diretti ai soliti nomi, disattendendo le indicazioni ANAC sulla rotazione e la selezione dei fornitori e le procedure di affidamento come anche delle regole di rendicontazione. Ora sta all’opposizione chiedere conto e rilevare se la spesa sia stata giustificata. Se uno gestisce la propria ditta in questo modo sono affari suoi ma i soldi di tutti vanno gestiti diversamente, e non per caso ma per legge. Speravamo che la nuova segretaria riuscisse a dare una impronta migliore al Comune che dirige ma ci sembra che il meccanismo stenti a partire e si sia adeguata al ribasso. Per il resto speriamo di aver chiarito una volta per tutte come la pensiamo e voltare pagina. “Non aver paura di voltare pagina perché c’è sempre un libro nuovo che ti aspetta”.

(Rudy Zerbi).

cardinal Mazzarino