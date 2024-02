Mazzarino bacchetta l'opposizione: «A Ladispoli non servono insulti coreografici» • Terzo Binario News

“Una democrazia senza opposizione è un totalitarismo con carta d’identità contraffatta” disse Indro Montanelli. Partiamo da questo aforisma di un grande giornalista per una serie di considerazioni che rappresentano la nostra opinione.

Per un curioso gioco del destino, sono considerazioni che, cambiando i personaggi, valgono sia per Ladispoli che per il governo nazionale ma, per non disperdere il discorso, ci limiteremo alla nostra cittadina.

Partiamo da una nostra considerazione, ovvero che a Ladispoli vi sia una maggioranza dispotica che governa in modo non certo trasparente con molti punti mai chiariti, approfittando del fatto che la congiuntura del PNRR e della Regione Lazio in mano al centrodestra le mette a disposizione notevoli risorse economiche e procedure agevolate.

Dal punto di vista egoistico e pragmatico, se si trascurassero certi atteggiamenti arroganti e spocchiosi e si chiudesse un occhio sugli interessi privati di pochi ‘unti dal signore’, un ladispolano potrebbe anche dire “ma che mi importa se mi porta vantaggi e non mi costa nulla?”.

Ma così non è: primo perché non è vero che non costi nulla visto che il Pantalone che paga è sempre lui, con le varie tasse e orpelli comunali e con le addizionali provinciali e regionali.

In secondo luogo perché in statistica spicciola quando qualcuno mangia tutti i polli qualcuno resta a digiuno. Il risultato di questa politica scellerata, che dopo 6 anni di attività di Grando ormai può essere giudicata, e chiunque abbia un minimo senso di obiettività lo vede ma facciamo qualche accenno visto che ne parliamo spesso.

In urbanistica la variante di PRG è andata avanti allo sbando, senza una visione ma solo con tante isole di favori, e la tanto declamata VAS è stata approvata con tante ‘forzature’ e prescrizioni che si stanno disattendendo.

Il PUA è ancora in attesa di approvazione in Regione e si va avanti con pezze varie che stanno facendo la gioia di pochi funzionari e politici in attesa delle nuove norme per il rilascio di concessioni che il governo deve varare e andranno applicate dai funzionari, attivi o in quiescenza che siano.

Parliamo di due grandi strumenti sui quali si gioca il destino economico di Ladispoli, ma che hanno partorito tanti topolini ad personam. Mentre la variante latitava a Punta di Palo si è andati avanti così Ladispoli, invece di avere una vera zona per strutture ricettive, avrà solo le solite ville e palazzotto che non porteranno ricchezza alla comunità ma ai soliti noti.

Per non parlare del Gotha, e del suo succedaneo dietro il quale spunta anche qualche nome che potrebbe stupire, ma resta nel solco del partito unico. Dietro questo vi è il nulla, traffico ormai collassato, e non è strano se continui a costruire e non hai dato precedenza al piano del traffico ed ai parcheggi pubblici, con i commercianti non certo entusiasti.

Traporti allo sbando senza un piano di potenziamento sul quale chiedere supporto alla regione, una carenza che impatta sulla vivibilità di tanti pendolari. Totalmente assente una reale visione per portare lavoro stabile come anche crescita culturale per i giovani quella cultura che può notevolmente contribuire ad un positivo sviluppo sociale.

Quindi, dopo sei anni di governo le giunte Grando si sono dimostrate ampiamente inadeguate, contraddicendo le promesse fatte, e solo saltuariamente distratte da operazioni alla “Panem et Circences” strutturali come la Sagra del Carciofo e qualche evento estivo o sporadiche come il concerto di capodanno a fianco della Nannini, in barba alle rispettive posizioni ‘politiche’ ma profondamente uniti dal denaro. Il lettore attento si potrebbe chiedere allora, ma perché si sia cominciato con l’aforisma sul ruolo dell’opposizione?

La risposta è che una quota parte di responsabilità su questo tracotante dispotismo è della carenza di opposizione in seno alla quale chi avrebbe dovuto unire ha invece diviso in nome della sindrome da primadonna.

Ovviamente non parliamo dei consiglieri di maggioranza, mere appendici del sindaco, ma di quelli di opposizione, i quali sono il controllo ed il pungolo e che dovrebbero essere molto meno accondiscendenti verso certe pratiche e non solo a parole.

La prova è nell’ultimo consiglio comunale dedicato a mozioni e interrogazioni, sebbene con qualche assenza per malattia. È stato inutile andare agli insulti sull’incapacità del sindaco il quale ne ha approfittato per essere sprezzante ma con toni morbidi visto che aveva palesemente torto e come al solito ha scaricato sugli uffici.

È ridicolo sentire il sindaco che su una mozione di opposizione sulla salute pubblica affermi di condividerne il contenuto per poi dichiarare voto contrario (ossequiosamente seguito dai suoi). Stessa cosa per rispondere ad una mozione di contrasto ai rumori estivi presentata e ben gestita da Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella rispondendo alla quale l’ex vicesindaco Perretta dimostra di non distinguere fra il sanzionare legalmente e mettere in campo un minimo di deterrenza.

Ridicolo parlare quasi un anno dopo del rendiconto della precedente sagra del carciofo mentre ancora si aspetta di veder pubblicati i dati di rendicontazione del concerto di Capodanno.

Su questa vicenda, ed il ruolo della Pro Loco, serve chiarezza ma ancora aspettiamo di sapere notizie perché non basta aver visto un buon concerto, ora serve sapere se vi sia stata una buona amministrazione di soldi pubblici oppure il passaggio per una Associazione ed una s.a.s. sia servito a spendere oltre il dovuto in modo non debito.

Ma qui si innesta un grande discorso sulla trasparenza del comune di Ladispoli che è a dir poco lacunosa, e sul quale torneremo. La gente questo chiede all’opposizione, di conoscere ed agire, non quattro coreografici insulti senza contestualizzazione precisa.

Probabilmente rumore, traffico, inquinamento non interessano più di tanto al sindaco, magari, chissà, già orientato ad una vita più campagnola, ma per chi rimane in città sono argomenti seri e forse spendere soldi, che oggi come oggi ci sono, anche per qualcosa di meno godereccio per pochi e più ecologico per la salute di tutti i cittadini non guasterebbe.

Su questo serve portare la discussione, in modo semplice e ficcante, senza insulti, ma con i fatti, anche in Procura se servisse. C’è poi il tema della nuova ipotetica provincia, qualcosa che non va seguito passivamente, ma compreso a fondo da tutti (QUI) perché non ha poche implicazioni, ma anche su questo torneremo. “Il potere è tentatore, ma solo l’opposizione è gratificante” sembra sia stato detto da Louis Blum, ma ci stava bene.

