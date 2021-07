Maxischermo a Cerveteri per Italia Spagna - Terzo Binario News

“Domani, martedì 6 luglio alle ore 21:00 la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna sarà trasmessa sul maxi-schermo.

Vi aspetto al Parco della Legnara per tifare tutti insieme (ma in sicurezza, rispettando le norme anti-covid) la Nazionale Italiana di Calcio.

Oltre a bandiere 🇮🇹 e trombette, mi raccomando: è obbligatorio portare la mascherina protettiva, nel caso in cui vi fossero situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale

ATTENZIONE: l’ingresso è ovviamente gratuito ma consentito fino a esaurimento posti

Forza, azzurri!”

Alessio Pascucci