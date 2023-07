Maxirissa al carcere di Civitavecchia, 52 detenuti si picchiano ad Aurelia • Terzo Binario News

La Fns Cisl: “I 12 agenti in arrivo dal corso non bastano”

“Purtroppo dobbiamo registrare un ulteriore evento critico nella carceri del Lazio ed l’ultima è quella avvenuta ieri sera nel carcere del NC Civitavecchia dove c’è stata una maxi rissa tra detenuti – nella sezione reclusione.

La rissa ha visto coinvolti 52 detenuti di varie nazionalità.

Per tale maxi rissa si è reso necessario richiamare in servizio tutto il personale che era libero dal servizio finanche quello smontante.

Dai dati statistici gli “eventi critici” continuano a registrarsi/ accadere nel Circuito di MEDIA SICUREZZA, CIRCUITO o SEZIONI del penitenziario che contiene detenuti che hanno commesso reati cosiddetti “ comuni” che vanno dalla rapina, al semplice spaccio di droga, ricettazione ed altro.

Le 12 unità – tra cui 7 uomini ed 4 donne – che verranno assegnate al termine 181° corso allievi agenti non bastano dato che purtroppo la grave carenza dell’Istituto del NC Civitavecchia non aiuta visto che i carichi di lavoro aumentano, anche, per la presenza di detenuti problematici ma soprattutto per la carenza di personale attualmente è di circa 60 unità -situazione che si aggraverà con la apertura della sezione Articolazione Tutela per la Salute Mentale ATSM dato che già il personale è carente ma peggio ancora non formato per gestire tali tipi di detenuti.

Attualmente negli istituti penitenziari della regione Lazio mancano 836 unità di personale di polizia penitenziaria, dato aggiornato al 06.06.2023 fonte sito min. giustizia, rispetto alle dotazione organiche previste dal D.M. del 2017 .

Il fenomeno delle aggressioni è sempre più dilagante, il rispetto delle regole, garantire la legalità, innesca in certi detenuti facinorosi il pretesto per aggredire gli agenti, perché purtroppo hanno la consapevolezza che lo Stato sta dimostrando tutta la sua debolezza permettendo che gli agenti siano le vittime sacrificali.

Attualmente il sovraffollamento regionale risulta in aumento rispetto al mese precedente ed ora è di 885 detenuti considerato che n. 6.180 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di n. 5.295.

Al NC CC Civitavecchia presenta tassi effettivi di affollamento del 154%

Per la Fns Cisl Lazio occorre :

Chiudere definitivamente i detenuti del Circuito Media Sicurezza resosi partecipi di rissa ;

Rivedere le circolari dell’apertura dei circuiti con l’ausilio di chi opera sul campo;

Fornire Superiori Direttive/Operative per il contrasto degli eventi critici;

Intetegrare Personale di Polizia penitenziaria con Interventi Urgenti;

Dotazione dei Sistemi di Protezione Individuale per il Contrasto degli Eventi;