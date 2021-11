Maxi rissa fra giovani sventata dai Carabinieri ad Aranova: l'appuntamento fissato via chat - Terzo Binario News

Ci sono volute 10 pattuglie per vitare lo scontro fra i 60 giovani presenti

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di mirata attività informativa, sono intervenuti in una zona isolata in località Aranova dove due gruppi di giovani stavano per affrontarsi e dare corso a una maxi rissa.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, sono pervenute alcune segnalazioni al Comando della Stazione Carabinieri di Torrimpietra, dove veniva segnalata la presenza di numerosi giovani che si stavano insolitamente radunando in un’area isolata.

A quel punto i Militari della locale Stazione si sono portati nel luogo indicato, dove effettivamente veniva accertata la presenza di due gruppi formati da numerosi giovani contrapposti. Immediatamente i Carabinieri hanno richiesto l’intervento di tutte le pattuglie presenti sul territorio dell’intera Compagnia e, nel giro di pochissimo tempo sopraggiungevano oltre 10 equipaggi, nonché militari di rinforzo pervenuti in ausilio dalla confinante Compagnia Carabinieri di Roma Cassia.

Appena i Carabinieri sono arrivati si è sviluppato un fuggi-fuggi generale tra gli oltre 60 giovani presenti, tra i quali anche diverse ragazze. Infatti alla luce dei lampeggianti i ragazzi si sono dati alla fuga inoltrandosi nella boscaglia per evitare il controllo.

Infine, i Carabinieri sono riusciti a individuare 36 individui appartenenti ai due gruppi, dei quali 34 minorenni e 2 maggiorenni.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e che le due opposte fazioni, di cui una del luogo e l’altra composta da giovani della località Fregene del Comune di Fiumicino e della località Quartaccio del Comune di Roma, si erano radunate fissando l’appuntamento attraverso l’utilizzo dell’applicazione Whatsapp, a seguito di uno screzio di natura sentimentale occorso inizialmente tra due giovani.

L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio evitando il confronto tra le due fazioni. Da segnalare infatti che non sono stati registrati feriti in ordine all’accaduto e non sono stati segnalati danneggiamenti nella zona.

Di rilevante importanza sono le segnalazioni provenienti da parte dei cittadini che da sempre costituiscono una maglia fondamentale dell’attività informativa dell’Arma dei Carabinieri.