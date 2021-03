Maxi rissa all'Isola Sacra: 19enne accoltellato - Terzo Binario News

Di fronte una ventina di giovani, che si sono dati appuntamento sui social

di Claudio Bellumori

Pomeriggio di ordinaria follia all’Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino. Una ventina di giovani – tra cui minori e altri appena maggiorenni – domenica 28 marzo si sono affrontati in via Italo Gismondi. Un romano del 2002 è stato ferito con una arma da taglio all’avambraccio ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo: secondo quanto appreso non versa in pericolo di vita.

All’arrivo degli agenti i contendenti si erano allontanati. Da una prima ricostruzione, i ragazzi si sarebbero dati appuntamento sui social prima di affrontarsi.

Indaga il commissariato di Fiumicino.