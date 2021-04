Maxi raccolta alimentare al Carrefour e al Conad di ProCiv e Cerveteri Runner - Terzo Binario News

Sabato 17 Aprile, sarà una giornata solidale a Cerveteri. In programma infatti una maxi raccolta di generi alimentari al Supermercato Carrefour e al Conad City organizzata dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme agli atleti della G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci.

✅ COSA SI PUÒ DONARE:

👉 pasta e riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi vari (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, etc.), caffè, latte a lunga conservazione, biscotti e fette biscottate, prodotti per la colazione e merendine, zucchero, farina, prodotti per l’infanzia come omogeneizzati, latte in polvere, biscottini per bambini.

📦 TUTTI I PRODOTTI RACCOLTI VERRANNO CONSEGNATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SOTTO FORMA DI PACCO ALIMENTARE.

Solamente nel mese di marzo, la nostra Protezione Civile ha consegnato 320 pacchi alimentari. Un numero altissimo, e che testimonia quanta generosità c’è nella nostra comunità. Ma la pandemia ha avuto degli effetti devastanti e ci sono ancora tante famiglie in attesa.

Insieme, continueremo a non lasciare indietro nessuno”.

Alessio Pascucci