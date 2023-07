Max Petronilli protagonista all'InCanto Summer Festival" • Terzo Binario News

Ancora un appuntamento di prestigio per l’artista civitavecchiese Max Petronilli.

“Nella bellissima cornice del Castello di Rivoli per la terza volta, grazie a Patron Mauro Cignetti e Graziana Cordera per me sarà “InCanto Summer Festival” – spiega Max -. Sono felice ed onorato di far parte nuovamente di questa bellissima avventura musicale: un’orchestra meravigliosa, un’organizzazione ineccepibile, una grande famiglia musicale per un evento di grande livello sotto la direzione artistica di Enrico Ruggeri. Si terrà venerdì 21 e sabato 22 luglio”.

Petronilli dal 2012 con “The Winner is” diventa volto (e voce) noto in tv, oltre a partecipare a concerti e manifestazioni internazionali. Come solista ha all’attivo 3 cd, è stato vincitore di concorsi nazionali come “Castrocaro Diretta” nel 2019 e nel 2020 è stato ospite fisso di “Sanremo Doc” e di InCanto Festival.

Vanta al suo attivo la partecipazione come vocalist in cd di nomi importanti della musica leggera nazionale. Da anni alterna la sua carriera di cantante a quella di insegnante. E’ anche presidente della Commissione delle Olimpiadi della cultura e del talento e da un paio di estati cura la direzione artistica del concorso canoro “Insieme in Musica” ad Allumiere.