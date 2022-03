Maurizio Schepici di Fiumicino riceve il Leone d'oro per meriti sportivi, i complimenti dell'assessore Calicchio - Terzo Binario News

“Complimenti a Maurizio Schepici per il Leone d’Oro che ha ricevuto oggi a Venezia per meriti sportivi, durante la cerimonia che si è svolta presso il Palazzo della Regione Veneto”. Lo dichiara l’Assessore allo Sport, Paolo Calicchio.

“Schepici è il nostro campione mondiale della nautica offshore, messinese di nascita e fiumicinese di adozione, apprezzato e riconosciuto a livelli internazionali per i successi raggiunti con il suo Tommy One – spiega Calicchio -. La Regione Veneto, infatti, ha voluto insignire il recordman di un premio di prestigio internazionale, rappresentato da un leone in oro zecchino 24 carati. Insieme con Schepici saranno premiati altri sportivi detentori di prestigiosi record mondiali e atleti impegnati nella promozione dello sport come risorsa sociale e aggregativa”.

“Attendiamo di vedere la prestigiosa statuetta e festeggiare insieme con Maurizio i suoi molteplici successi internazionali nel mondo della motonautica – conclude -. In uno dei prossimi consigli comunali celebreremo Schepici a nome dell’intera città”.