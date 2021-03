Mattia Camboni argento europeo di windsurf - Terzo Binario News

Nell’RS:X a Vilamoura in Portogallo il civitavecchiese centra una medaglia prestigiosa

Grande finale in tinta azzurra per l’Europeo del windsurf olimpico RS:X a Vilamoura in Portogallo. Oltre alla medaglia d’argento di Mattia Camboni, il bilancio italiano recita anche un settimo posto nella classifica maschile, oltre a un quarto e un sesto in quella femminile.

RS:X MASCHILE – Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) migliora il suo piazzamento sul podio, aveva il bronzo assicurato matematicamente, ma grazie a un terzo posto in rimonta nella Medal Race finale, corsa con vento leggero e instabile, agguanta l’argento ed è vice campione europeo nell’anno dei Giochi. Titolo all’olandese Kiran Badloe e bronzo all’israeliano Ofek Elimelech. Brillante il 7° posto continentale del giovane Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari).

Il windisurfista civitavecchiese è ebbro di gioia: “Dietro questo risultato ci sono tanti di quei sacrifici e così tanta fatica che la felicità che provo in questo momento è indescrivibile.

Tutto quello che posso dire è GRAZIE …

Al mio allenatore Riccardo Belli che mi segue ormai da tantissimi anni di continua a credere in me e a lavorare duramente giorno dopo giorno.

Alla FIV – Federazione Italiana Vela che ha reso tutto questo possibile.

Al mio gruppo sportivo Fiamme Azzurre che è al mio fianco ormai da tanti anni .

Ma soprattutto alla mia famiglia che fa il tifo per me dal giorno zero e alla mia piccola Consuelo che mi ha aiutato moltissimo anche nei momenti più difficili .

L’ultima cosa che tengo a dire è che questa regata è tutta per te ZIA CHICCA che ci manchi tanto .. e anche i tuoi frittini. Un abbraccio grande a tutte le persone che mi hanno scritto.

Grazie di cuore e forza Italia”