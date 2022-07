Matteo Trincia dice addio al Tolfa: "Decisione non facile ma è giusto così" • Terzo Binario News

Ai saluti anche il fratello Simone

La separazione fra Matteo Trincia e il Tolfa stavolta è più traumatica. Le strade della società biancorossa e il centravanti si separano ed è la seconda volta che capita. Infatti si erano già lasciati nel luglio 2020, quando questi approdò al Corneto Tarquinia.

Ma non andò benissimo in terra etrusca, il Covid fece il resto così ecco servito il ritorno nel gennaio 2021, a rinsaldare un legame di fatto mai spezzato. Anzi, in particolare quello del giocatore con i comuni della collina è strettissimo per questioni personali.

Eppure stavolta si è arrivati ai saluti, che peraltro riguardano anche il fratello Simone, rimasto in biancorosso per una sola stagione.

Ma cosa ha determinato questo fulmine a ciel sereno di mercato, che nessuno si aspettava? Un disaccordo, sui rimborsi e forse qualche questione latente che si pensava di risolvere e che al contrario probabilmente si è incancrenita.

«Non è stata una decisione facile – confessa il bomber – anzi, tutt’altro. Ho sofferto molto decidendo di dire addio ma credo che sia giusto così. Se ho proprio dovessi esprimere un rimpianto, è quello di un maggiore intenzione di tenermi a Tolfa, nei colloqui non si è insistito troppo nel volermi confermare. Sono un po’ amareggiato, devo ammetterlo perché la mia intenzione era quella di rimanere ed ero disposto ad accettare qualche compromesso.

Tuttavia in fase di trattativa è giusto che i compromessi li accettino entrambe le parti e forse, ragionando con il senno de poi, sarebbe servita maggiore chiarezza». L’attaccante prosegue confessando le sue emozioni: «Sono sereno con me stesso. Ho avuto modo di parlare con i compagni, specie con quelli di lungo corso, e loro hanno capito le mie motivazioni.

Quello che mi rende orgoglioso è stata la loro risposta. Mi ha detto “qui le porte per te rimarranno sempre aperte”, segno che qualche buon ricordo l’ho lasciato non solo nella piazza ma pure nello spogliatoio». E ironia della sorte, l’addio arriva dopo aver indossato diverse volte la fascia di capitano e non lontano dai 100 gol che voleva segnare all’ombra della Rocca.

Ora Matteo Trincia è corteggiato da società di Promozione ma anche di Eccellenza. Non è difficile comprendere il perché: 30 gol solo nell’ultima stagione (26 in campionato e 4 in Coppa Italia nella stagione per lui più prolifica), 73 in tre stagioni di militanza tolfetana. È chiaro che fuori della sua porta, ci sia la fila per ingaggiarlo. «Sono appena tornato dalle vacanze e sinceramente non ho pensato né deciso dove andare. Sì, di offerte ne sono arrivate tante e da squadre di categorie diverse ma di decisioni non ne ho prese e non penso che ne prenderò a breve». Per lui si parla di una corte serrata del Riano, tuttavia i club in corsa sono veramente tanti, pronti a esporsi pur di garantirsi le sue reti. Nel frattempo allo Scoponi si sta ragionando su chi possa essere il suo sostituto e al momento non si è andati oltre un colloquio con il centravanti del Canale Monterano Gianluca Polidori. Con i fratelli Trincia, ai saluti anche altri elementi storici come Gabriele Montironi e Lorenzo Urbani, oltre al portiere Luca Nunziata, al difensore Christian Del Prete e l’esterno Daniele Belloni. Ha lasciato anche Giordano Mojoli. Al momento gli arrivi in biancorosso sono quelli dell’ex capitano del Santa Marinella Luigi Trebisondi, di Omar Pastorelli (sostituto naturale di Simone Trincia) e Filippo Liberati oltre ad Alberto Roscioli.

Infine, una porta che viene lasciata socchiusa in direzione della Pacifica: «Tolfa la considero casa mia, ringrazio il presidente Alessio Vannicola perché il mio non è certo un addio ma un arrivederci», la conclusione di Matteo Trincia.