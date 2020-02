Matteo Salvini a Ostia, "situazione case popolari è allarmante" - Terzo Binario News

“Oggi con Matteo Salvini abbiamo effettuato un sopralluogo nelle case popolari di via Vasco Da Gama a Ostia. La situazione che abbiamo riscontrato è a dir poco allarmante: la manutenzione ordinaria non viene effettuata da anni, gli stabili internamente ed esternamente sono fatiscenti, e come se non bastasse i riscaldamenti non funzionano, pertanto molte famiglie sono costrette a vivere al freddo nonostante la presenza di bambini e persone invalide”. Lo dichiarano in una nota congiunta Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Davide Bordoni consigliere Lega e segretario d’Aula, Monica Picca e Luca Mantuano consiglieri Lega nel Municipio X e Laura Corrotti Consigliere Lega alla Regione Lazio.

“A tutto questo si aggiunge il fatto che i condomini paghino regolarmente le bollette, anche quelle per il riscaldamento inesistente. Il M5S e la Raggi hanno fatto del cambiamento la loro bandiera eppure i cittadini di Ostia questo vento nuovo non lo hanno sentito, solo e continuamente puzza di degrado e di abbandono da parte del Sindaco. Non ci fermeremo qui, è nostro preciso interesse aprire un focus sulle molte problematiche in cui versa la città continuamente nascoste e sottovalutate dalla Raggi”.