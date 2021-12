Materiale scolastico gratuito donato alla Nuova Acropoli di Ladispoli - Terzo Binario News

Il delegato alle politiche giovanili, Eduardo Petrone, nella giornata di sabato si è recato presso l’associazione di volontariato Nuova Acropoli per donare del materiale scolastico che è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi del gruppo giovanile di Ladispoli e Cerveteri.

“Nel periodo delle feste di Natale – afferma Petrone – è sempre bello compiere una buona azione e rivolgere un pensiero concreto a chi è meno fortunato. Il materiale è disponibile per chi ne necessita presso la sede di Nuova Acropoli a Ladispoli in via Fiume 108”.