Mataloni delegato di Ladispoli alla valorizzazione e promozione delle imprese locali all'estero • Terzo Binario News

“Ringrazio il sindaco Alessandro Grando per la rinnovata fiducia nei miei confronti, garantisco il mio impegno a sostegno delle imprese che lavorano nel nostro territorio e che desiderano ampliare i confini delle loro attività”.

A parlare è Luigi Mataloni a cui è stata conferita la delega alla valorizzazione e promozione delle imprese locali all’estero.

Settore che Mataloni conosce a fondo, essendo un imprenditore conosciuto a Ladispoli e sul litorale.

“Sarà mia cura – prosegue il delegato Luigi Mataloni – collaborare con le aziende che, a livello locale, lavorano con prodotti che all’estero sono molto richiesti.

Mi adopererò per favorire i contatti tra le nostre realtà produttive e i mercati esteri. Non solo un sostegno, tramite le giuste informazioni e l’assistenza tecnica, ma anche un supporto organizzativo per le piccole e medie imprese che vogliono affacciarsi ai mercati internazionali e creare una solida collaborazione di scambio economico con l’estero.

Il mio impegno farà leva sull’esperienza e sulla conoscenza che ho maturato sul campo costruendo rapporti, con numerose aziende straniere, che con il tempo si sono consolidati.

L’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando è fortemente convinta che le eccellenze commerciali del nostro territorio abbiano solo bisogno di quel supporto che le indirizzi nei giusti canali. Questo, per favorire quell’incontro di domanda e offerta che potrebbe portare le imprese a conoscere nuove e interessanti opportunità economiche. Valorizzazione e promozione delle imprese locali all’estero, è una delega che mi vede coinvolto in prima persona essendo anch’io un imprenditore. Conosco le difficoltà e i problemi che le imprese si trovano a dover affrontare quando intraprendono la strada del mercato estero. Metterò tutto l’impegno e il mio entusiasmo in questo incarico”.