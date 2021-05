L’Amministrazione Comunale rende noto che il martedì 25 maggio 2021 alle ore 12:00 presso lo Stadio Comunale Angelo Sale si terrà un incontro con gli Amministratori dei Condomini di Ladispoli per organizzare al meglio le attività di ricognizione dei contenitori in dotazione per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il sindaco Alessandro Grando