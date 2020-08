Mastelli colmi di rifiuti e topi i giro: preoccupazione a Cerenova - Terzo Binario News

Rifiuti e, di conseguenza, topi. A Cerenova sono preoccupati perché nella zona centrale, tipo in via Marcianise come segnalato da un lettore, si segnala la presenza di top che rovistano nei rifiuti.

“Oltre a segnalare giustamente i comportamenti scorretti dei cittadini, si susseguono vari problemi come furti, pulizia, illuminazione stradale, pavimentazione stradale.

Evidente l’incuria dei cittadini ed ancor più la colpevole complicità del comune. In questo slargo si possono ammirare anche diversi topi purtroppo non fotografati.