Massimo Ranieri incanta Ladispoli, soprattutto chi è rimasto fuori - Terzo Binario News

Il concerto di Massimo Ranieri a Ladispoli è stato splendido. L’artista napoletano ha incantato le circa mille persone che hanno acquistato il tagliando per accedere al Bosco di Palo e dove ha proposto il suo repertorio musicale.

Uno spettacolo piaciuto a chi c’era, sia dentro che fuori l’area delimitata. Infatti in tanti si sono assiepati – o assembrati, per usare una terminologia adatta al periodo – ad ascoltare la musica proveniente dall’impianto sonoro del palco.

Il biglietto da 45 e 60 euro, a cui va aggiunto un ingresso limitato a un migliaio di posti e una location campestre, non era per tutte le tasche sebbene sulla serata ci fosse il bollo del Comune e il prezzo rispecchiasse perfettamente il “valore” di un artista poliedrico, impiegato tra gli altri, in diversi cambi d’abito.