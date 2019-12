Massimo Pelosi di Legacoop nuovo Presidente di Flag Lazio Nord da Ladispoli a Montalto - Terzo Binario News

“Che cosa è il Flag ? si tratta di un Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. Nello specifico il Flag Lazio Nord insiste nei comuni di Santa Marinella, Ladispoli, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di castro.

In particolare il FLAG Lazio nord ha sede a Civitavecchia ed è costituito quale Gruppo di Azione Locale per la Pesca (Fisheries Local Action Group, abbreviato FLAG) in forma di partenariato pubblico e privato.

Il suo fine è quello di concorrere allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca del proprio territorio in una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.

Il Flag Lazio nord si è dotato di un proprio piano di sviluppo locale, approvato dalla regione Lazio ed ora nel periodo della programmazione dei fondi europei per il settore pesca (2014-2020) potrà spendere nel territorio dei comuni citati sopra circa 1 milione di euro che saranno assegnati in particola modo alle imprese attraverso dei bandi pubblici.

Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri in rappresentanza di alcuni soci del Flag: Comune di Civitavecchia, Comune di Ladispoli, Comune di Montalto di Castro, Cooperativa Marinai e caratisti Civitavecchia, Cooperativa Piccola Pesca Harmine, Federbalneari e Leacoop Lazio. Il CdA ha eletto Massimo Pelosi Presidente nella seduta di mercoledì scorso 18 dicembre.

Il Presidente Pelosi ha dichiarato “il consiglio di amministrazione ha ritenuto di affidarmi questo incarico per cercare di realizzare gli obiettivi del piano strategico utilizzando i fondi nel corso del 2020, ultima annualità della programmazione. Per raggiungere questi obiettivi ho chiesto l’impegno di tutti i soci e dei consiglieri di amministrazione. Dobbiamo recuperare risorse per questo territorio in cui l’economia del mare è centrale per lo sviluppo”

Il Flag Lazio Nord intende promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative per lo sviluppo sostenibile del territorio in un contesto nel quale la valorizzazione delle peculiarità di quest’ultimo (sotto il profilo delle produzioni e dei beni turistico – culturali) può essere ottenuta stimolando l’interesse e la coscienza delle popolazioni residenti.

Il Flag ritiene che la promozione delle produzioni ittiche deve necessariamente superare gli schemi del passato e proporre alla comunità concetti nuovi ed immediati pungolando l’interesse delle nuove generazioni attraverso l’utilizzo delle tecnologie più moderne. Lo stesso dicasi per la promozione territoriale che deve porsi, nei confronti del turismo in transito, in un’ottica di facile fruizione dei beni culturali (ingenti) presenti nell’area.

Attraverso animatori territoriali e le associazioni saranno realizzate azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità (in particolare agli operatori del settore ittico) finalizzate a facilitarne la comprensione della Strategia di Sviluppo Locale e, di conseguenza, a stimolarne la partecipazione.

C’è tanto lavoro da fare ed in tempi molto stretti ma tutti i soci sia pubblici che privati hanno intenzione di non perdere questa opportunità per il territorio.

Massimo Pelosi

Legacoop Lazio. Coordinatore Lazio Nord (Civitavecchia, Rieti, Viterbo)