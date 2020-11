Massimo Carminati positivo al Covid - Terzo Binario News

Massimo Carminati positivo al Covid: asintomatico, è in isolamento domiciliare insieme alla moglie. La difesa, oggi, ha presentato un’istanza per chiedere ai giudici della Corte di Appello il rinvio dell’udienza di secondo grado bis che servirà per rideterminare le pene per gli imputati del procedimento.

Carminati è uscito dal carcere di Oristano dopo 5 anni e 7 mesi, per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva. Adesso sarà obbligato a non spostarsi dal Comune di Sacrofano. Lo scorso 12 giugno la Corte di cassazione ha comunicato in una nota l’anticipazione delle motivazioni della sentenza: “Senza negare che sul territorio di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi – hanno scritto i giudici in pelliccia di ermellino – i risultati probatori hanno portato a negare l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso”.

Dopodiché è stato disposto l’obbligo di dimora per Massimo Carminati. La misura è stata notificata dai carabinieri della Stazione di Sacrofano.