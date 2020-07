Massimiliano Bruno: dal mare al Castello di Santa Severa con lo spettacolo "Esse" - Terzo Binario News

“Io ho 50 anni e sono romano, questo vuol dire che Santa Marinella e Santa Severa sono per me tappe obbligate: almeno una volta l’anno ci vai al mare, o a trovare degli amici che hanno casa lì. Sono felice di poter incontrare le persone che vorranno ridere insieme a me al Castello di Santa Severa”. Massimiliano Bruno invita tutti all’appuntamento con “Esse”, lo spettacolo con cui l’autore e attore da qualche anno gira i teatri di tutta Italia portando la sua forza e la sua simpatia.

Lo sceneggiatore e regista, noto anche per le sue divertenti parti in film, serie e sitcom, sarà nel maniero in riva al mare venerdì 17 luglio alle ore 21, insieme a Sara Baccarini alla lettura e con le musiche di Fabio Antonelli.

“Esse”, racconta Max Bruno a Terzo Binario, “è un percorso nei meandri dei sentimenti che proviamo in questa vita metropolitana degli anni 2000. C’è un po’ di tutto: amore, amicizia, odio, persino paranoia e malattia mentale; è una raccolta di monologhi proposti in forma di

lettura con accompagnamento musicale. Il pubblico ritroverà tanti passi della mia storia autoriale, molte parti scritte per altri fra cui Elio Germano che lesse uno dei miei scritti nel 2004, per Antonio Catania, il monologo sul bullismo letto da Paola Cortellesi o “Meglio Sola” che fu etto da Claudio Santamaria e ancora dalla Cortellesi. Ci divertiremo anche con passi tratti dal mio libro “Non fate come me”.

Un ulteriore appuntamento quello proposto dall’artista che arriva alle Sere d’Estate per il Caffeina Festival 2020: dopo l’estate uscirà il suo nuovo film, “Ritorno al crimine”, sequel dell’acclamato e divertente “Non ci resta che il crimine” ancora con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi.