Mascherine lavabili consegnate agli studenti di San Basilio - Terzo Binario News

“Sono tornata nel quartiere San Basilio dove, insieme alla Fondazione Roma Cares, abbiamo distribuito alcune mascherine lavabili agli studenti che uscivano da scuola. Si tratta di uno degli appuntamenti della campagna “Assieme” che Roma Cares ha messo in campo per sensibilizzare i giovani sull’importanza di indossare correttamente i dispositivi di protezione quando si va a scuola, al parco o quando si incontrano gli amici”. Queste le parole del sindaco, Virginia Raggi.

“Le apette giallorosse della As Roma saranno presenti all’ingresso e all’uscita di 30 scuole della nostra città per consegnare mascherine lavabili insieme a un volantino contente un link a un videomessaggio dei calciatori della Roma, dove spiegano come indossare correttamente la mascherina. Ringrazio i rappresentanti dell’As Roma e tutte le persone che stanno lavorando a questa nuova e preziosa iniziativa”.

“Dall’inizio dell’emergenza, sono state tante le azioni intraprese per sostenere i più deboli e i più bisognosi, segno di una comunità unita, forte e solidale di cui dobbiamo essere orgogliosi.È importante che ognuno di noi continui ad avere atteggiamenti responsabili, così come abbiamo fatto finora, per riuscire a contenere i contagi e a superare, insieme, questo momento difficile. Non abbassiamo la guardia”.