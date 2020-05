Mascherina 1522, il codice per i farmacisti contro la violenza sulle donne - Terzo Binario News

“La casa protegge dal contagio, ma non dalla violenza.

1522 è il numero verde per chiedere aiuto, sempre in funzione, ma non sempre per la vittima è possibile chiamare.

Per questo l’Italia segue l’esempio spagnolo della “Mascherina 19” un codice con cui le donne spagnole potevano segnalare immediatamente ai farmacisti di essere vittime di violenza, ed il farmacista avrebbe avviato immediatamente il protocollo d’emergenza, ovvero chiamare le forze dell’ordine e le strutture antiviolenza.

Ora anche in Italia sarà possibile, grazie all’iniziativa di Staffetta democratica per aiutare le vittime di violenze. Basterà entrare in farmacia e dire di volere una “Mascherina 1522”, un nome in codice che in Italia consentirà alle vittime di denunciare l’abuso senza neanche dover fare una telefonata.

