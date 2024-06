Masaniello un gigante buonissimo pronto ad arrivare da Napoli • Terzo Binario News

Se vedessero la tua bontà …..Ma purtroppo la tua mole ti condanna non sei un cane da borsetta e purtroppo nessuno chiede di te .Masaniello mio.

Chissà se da qualche parte c’è una mamma che ti cerca .

Masaniello non ha nemmeno un anno va d’accordo con tutti ma si affida solo con femmine è sano e vaccinato si trova in provincia di Napoli ma tramite staffetta può viaggiare per info.

Margherita Wa 3467540713 lasciare una breve presentazione grazie